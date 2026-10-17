मुंबई

ED Action: शेअर घोटाळाप्रकरणी 'ईडी'चे छापे! महाराष्ट्र, गुजरातमधील सहा शहरांत धडक कारवाई

ED Raids in Share Market Scam: शेअर घोटाळ्याप्रकरणी महाराष्ट्र, गुजरातमधील सहा शहरांत धडक कारवाई केली आहे. या प्रकरणात एक लाखाहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
ED Action In Mumbai

ED Action In Mumbai

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : दोन सूचीबद्ध कंपन्यांच्या शेअरच्या किमतीत कथित फेरफार करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी (ता. १६) महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये विविध ठिकाणी छापे टाकले. या प्रकरणात एक लाखाहून अधिक छोट्या गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाल्याचा ईडीचा प्राथमिक अंदाज आहे.

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