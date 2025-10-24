Mumbai News: विरार ते मरीन ड्राइव्ह आता नॉन-स्टॉप! सी लिंक प्रकल्पाला 'पर्यावरण'ची अंतिम मंजुरी

विरार : मुंबई, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील प्रवाशांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. वाहतूक कोंडीवर 'रामबाण' उपाय ठरणारा उत्तन-वसई-विरार सी लिंक (Uttan-Vasai-Virar Sea Link - UVSL) प्रकल्पाला अखेर पर्यावरण विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे विरार ते थेट मरीन ड्राइव्हपर्यंतचा प्रवास अखंडित आणि सिग्नल-फ्री (Signal-Free) होणार आहे..वसई विरारकरांपासून डहाणूच्या लोकांना रोज मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला लोकप्रवाशी जीवघेणा ठरत आहे, यावर उपाय म्हणून आता विरार ते मारिन ड्राईव्ह असा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. या मार्गा मुळे विरारकरांना दिलासा मिळणार असून विरार ते वर्सोवा हे अंतर अवघ्या ४५ मिनिटात पूर्ण करता येणार आहे..Mumbai News: रोजंदारी कामगारांची दिवाळी अंधारात! आरोग्य विभागाकडून बोनसचा प्रस्ताव रखडला.प्रकल्पाचे ध्येयवाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि दळणवळणामुळे मुंबई महानगर प्रदेशात (MMR) होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी, विशेषतः घोडबंदर येथील वाहतूक समस्या, यावर हा सागरी पूल प्रकल्प कायमस्वरूपी तोडगा ठरणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) मार्फत हा प्रकल्प साकारला जात आहे..प्रकल्पाचा तपशील आणि कनेक्टिव्हिटीएकूण प्रकल्पाची लांबी: ५५.१२ कि.मी.वैशिष्ट्येमुख्य सागरी पूल २४.३५ कि.मी. उत्तन ते विरार दरम्यान समुद्रावरून जाणारा मुख्य मार्ग.एकूण कनेक्टर्स ३०.७७ कि.मी. प्रकल्पाला मुख्य रस्त्यांशी जोडणारे मार्ग.उत्तन कनेक्टर ९.३२ कि.मी. वर्सोवा-भायंदर-दहिसर कोस्टल रोडशी जोडला जाईल.वसई कनेक्टर २.५० कि.मी. पूर्णपणे उन्नत (Elevated) मार्ग..विरार कनेक्टर १८.९५ कि.मी थेट दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेशी (वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्ग) जोडला जाईल. हा सी लिंक पूर्ण झाल्यानंतर, दहिसर-भाईंदर कोस्टल रोड आणि वर्सोवा कोस्टल रोडच्या माध्यमातून, थेट मरीन ड्राइव्ह (दक्षिण मुंबई) पासून प्रवास सुरू करून विरारपर्यंत अखंडित (Non-Stop) आणि सिग्नल-मुक्त प्रवास करणे शक्य होणार आहे. यामुळे वेस्टर्न एक्सप्रेस वे आणि लोकल ट्रेनवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल..BMC Election: मुदत ठेवींत १२ हजार कोटींची घट! आगामी पालिका निवडणुकीत ठरणार प्रचाराचा मुद्दा.सध्या वर्सोवा ते विरार हे अंतर पार करण्यासाठी जवळपास दोन तासांचा वेळ लागतो, जो या प्रकल्पामुळे केवळ ४५ मिनिटांत पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.निधी आणि आर्थिक व्यवहार्यताहा प्रकल्प केवळ वाहतुकीच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर आर्थिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा आहे.आर्थिक व्यवस्थाJIca (जपान इंटरनॅशनल कुफ्रेशन एजन्सी ) ७२. १७%(पथकर वसुलीच्या आधारे परतफेड)महाराष्ट्र सरकार/एमएमआरडीए: २७.८३% (भांडवली स्वरूपात).प्रकल्पाचा खर्चसुरुवातीला या प्रकल्पाचा खर्च ८७ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. मात्र, सुधारित तांत्रिक व अभियांत्रिकी मूल्यांकनानंतर, मार्गिकांची संख्या कमी करून (तीन अधिक तीन लेन) आणि स्तंभांची रचना बदलून हा खर्च आता ₹५२,६५२ कोटी पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे..हा सागरी पूल वडोदरा-मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर (पालघर) या दोन्हीशी थेट जोडला जाणार आहे. यामुळे मुंबईच्या उत्तर उपनगरांचा थेट दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरशी संपर्क साधला जाईल, जो प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..Navi Mumbai News: दिवाळीनिमित्त पोलीस सतर्क! सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन.प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली असली तरी, त्यामुळे काही प्रमाणात खारफुटी (Mangroves) आणि वनजमिनीवर परिणाम होणार आहे. पर्यावरण विभागाच्या मंजुरीनंतर आता या प्रकल्पाची अंमलबजावणी जलदगतीने करण्यासाठी विशेष उद्देश वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV) स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.