Pollution: महापर्यावरण ॲप सुरू! प्रदूषण स्थळावरून थेट तक्रार करता येणार

Maha Paryavaran App: पर्यावरण विभागाने प्रदूषणाच्या तक्रारीसाठी ॲप विकसित केले आहे. यामुळे प्रदूषण होणाऱ्या ठिकाणांची, घटनेची लाइव्ह तक्रार करता येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पालघर : औद्योगिक वसाहतींमध्ये होत असलेल्या जल, वायू व ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारीसाठी आता पर्यावरण विभागाने महापर्यावरण ॲप विकसित केले असून, या ॲपच्या माध्यमातून प्रदूषण होणाऱ्या ठिकाणांची, घटनेची प्रत्यक्ष (लाइव्ह) तक्रार करता येणार आहे. त्यामुळे प्रदूषणाच्या समस्या या ॲपमुळे दूर होण्यास मदत होणार आहे.

