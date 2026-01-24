Mumbai: मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात क्रांती? अनेक भागांना जोडणारे नवे बोगदे प्रस्तावात; यादी आली समोर, जाणून घ्या...

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी २१ किमी लांबीच्या जल बोगद्याच्या प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोनकडून मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबईत पाण्याची उपलब्धता वाढेल. भविष्यातील पाण्याची मागणी पूर्ण होईल. बीएमसीने २१ किमी लांबीचा हा बोगदा प्रकल्प बॅकअप प्लॅन म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएमसीचा महत्त्वाकांक्षी २१ किमी लांबीचा जल बोगदा प्रकल्प ठाण्यातील येवई आणि कशेळी यांना पूर्व उपनगरातील मुलुंडशी जोडेल. .या बोगद्याचा खर्च सुमारे ४,५०० कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. तो दोन टप्प्यात पूर्ण केला जाईल. या बीएमसी प्रकल्पामुळे मुंबईचा पाणीपुरवठा बळकट होईल, तर प्रस्तावित कशेळी-मुलुंड बोगदा मुंबई-नाशिक महामार्गाचा विस्तार करण्यास देखील मदत करेल. बीएमसी येवई जलाशयापासून कशेळीपर्यंत एक बोगदा देखील बांधणार आहे. येवई-कशेळी बोगद्याची एकूण लांबी १४ किमी आहे, तर कशेळी-मुलुंड बोगदा ७ किमी आहे. त्याची खोली ११० मीटर असेल..Mumbai News: ...अन्यथा तुमचे वेतन रोखू! न्यायालयाचा महापालिका आयुक्तांना इशारा; नेमके कारण काय?.हा प्रकल्प पुढील ६ महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. बीएमसीने मार्च २०२४ मध्ये १४ किमी लांबीच्या येवई-कशेळी बोगद्या आणि ७ किमी लांबीच्या कशेळी-मुलुंड बोगद्यासाठी निविदा काढल्या. बीएमसीचा हा प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. आता, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने बीएमसीच्या कशेळी (भिवंडी) ते मुलुंड (ऑक्ट्रॉय नाका) पर्यंतच्या जलमार्ग प्रकल्पासाठी कोस्टल रेग्युलेशन झोन (सीआरझेड) मंजुरी दिली आहे..हा बोगदा टनेल बोरिंग मशीन (टीबीएम) वापरून बांधला जाईल, म्हणूनच पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक होती. या बोगद्याचा एकूण व्यास ५.३ मीटर असेल. हा बोगदा वायएमबीआर ते भिवंडीतील कशेळीपर्यंत १५०-१८० मीटर खोलीवर जाईल आणि जुन्या पाइपलाइन बदलून पूर्व उपनगरांना सुधारित पाणीपुरवठा करेल..Mumbai News: आरोग्य, शिक्षण अन् हक्काचे घर मिळणार! शिंदेसेनेच्या भन्नाट योजनांची घोषणा; कोणाला होणार फायदा? .शहराचा पाणीपुरवठा मजबूत करण्यासाठी बीएमसी इतर प्रमुख बोगदे प्रकल्पांवरही विचार करत आहे, ज्यामध्ये मरोळ आणि माहीम, मलबार हिल आणि क्रॉस मैदान, वेरावली आणि यारी रोड दरम्यान संभाव्य दुवे तसेच गुंडवली आणि भांडुप संकुल दरम्यान जोडणीचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, लहान बोगदे पवई, वेरावली आणि घाटकोपरला जोडतील, ज्यामुळे शहराचे पाणी वितरण नेटवर्क आणखी सुधारेल. मुंबई ठाणे आणि नाशिकमधील तलावांमधून पाणी घेते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.