Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल

मुंबई : दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत खार परिसरात भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली होती. या दुर्घटनेत एकाचा मृत्यू झाला असून एक महिला गंभीर जखमी झाली होती. या अपघातप्रकरणी माजी खासदार आणि निवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे. .नेमके काय घडले?मुंबईतील खार पश्चिम परिसरात २८ सप्टेंबर रोजी सीडी रोड-१६ येथे सायंकाळच्या सुमारास अपघाताची घटना घडली. यावेळी एका एर्टिगा कारने दुचाकीला मागून जोरदार धडक दिली. या धडकेत दुचाकीवरील BMC कर्मचारी अय्यप्पन सेल्वराज हरिजन (४१) यांचा मृत्यू झाला, तर मृत व्यक्तीची पत्नी नॅन्सी हरिजन (३७) जखमी झाल्या. तसेच या अपघातात आणखी एका स्कूटीलाही धडक बसल्याने चालकाच्या हाताला फ्रॅक्चर झाले आहे..दरम्यान, या अपघातप्रकरणी एर्टिगा कारचालक माजी खासदार आणि निवृत्त ब्रिगेडियर सुधीर सावंत (वय ७१) यांच्याविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. सुधीर सावंत यांवर BNS कलम 106(1) आणि मोटार वाहन कायदा कलम 187 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र सध्या या अपघातानंतर कारचालक सुधीर सावंत यांचा रक्तदाब वाढल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे, डिस्चार्जनंतरच त्यांच्यावर पुढील कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..कोण आहेत सुधीर सावंत?सुधीर सावंत माजी खासदार आणि निवृत्त ब्रिगेडियर आहेत. १९९१ ते १९९६ कालावधीत त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवून रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झाले होते. काँग्रेसचे खासदार म्हणून त्यांनी संसदेत प्रतिनिधित्व केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.