Fake Caste Certificate: बनावट जात प्रमाणपत्र प्रकरण! २० वर्षांनी गुन्हा दाखल, पण वेळ निघून गेली

Mumbai Crime: मुंबईतल्या चेंबूरमध्ये बनावट जात प्रमाणपत्राचं प्रकरण तब्बल २० वर्षांनी पुढे आलं आहे. या प्रकरणात एका माजी नगरसेवकावर गुन्हादेखील दाखल झालाय. बनावट कागदपत्रे वापरुन फसवणूक केल्याप्रकरणी चेंबूर पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद झाली आहे..चेंबूरमधील माजी बीएमसी नगरसेवक रमेश कांबळे यांच्यावर बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आरोपावरून तब्बल २० वर्षांनी गुन्हा दाखल झालाय. कांबळे यांनी १९९८ मध्ये अनुसूचित जातीचे (SC) बनावट प्रमाणपत्र मिळवून २००२ मध्ये आरक्षित जागेवरून निवडणूक जिंकली होती. हे प्रकरण होऊन २० वर्षे झाली. कांबळे यांच्या नगरसेवक पदाचा कार्यकाळही संपला. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय होईल, असा प्रश्न उपस्थित होतोय..२००५ मध्ये जात पडताळणी समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र बनावट ठरवले होते. तसेच उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला होता. तरीही त्यावेळी गुन्हा दाखल झाला नव्हता. मात्र आता तक्रारीनंतर चेंबूर पोलिसांनी फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे वापरण्याचे गुन्हे नोंदवले आहेत. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेकडे द्यावा, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.