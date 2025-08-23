मुंबई

Manikrao Kokate: रम्मी खेळतानाचे व्हिडीओ शेअर केले, बदनामी झाली; रोहित पवारांना मंत्री कोकाटेंची नोटीस

Rohit Pawar: माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विधानपरिषदेतील रमी खेळतानाच्या व्हिडिओवरून वाद निर्माण झाला आहे. या व्हिडिओवरून रोहित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे कोकाटे यांनी त्यांना मानहानीची नोटीस बजावली आहे.
Rohit Pawar
Manikrao Kokatesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा विधानपरिषदेतील रमी खेळतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सरचिटणीस व आमदार रोहित पवार यांनी बदनामीकारक पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी कोकाटे यांनी त्यांना मानहानीचे नोटीस बजावली आहे. रोहित पवार यांनीच त्यांच्या ‘एक्स’ अकाऊंटवर ही नोटीस पोस्ट करून माहिती दिली आहे.

Loading content, please wait...
NCP
political
rummy
controversy
viral video
Manikrao Kokate controversy
Rohit Pawar defamation notice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com