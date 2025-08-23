Manikrao Kokate: रम्मी खेळतानाचे व्हिडीओ शेअर केले, बदनामी झाली; रोहित पवारांना मंत्री कोकाटेंची नोटीस

मुंबई: माजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा विधानपरिषदेतील रमी खेळतानाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे सरचिटणीस व आमदार रोहित पवार यांनी बदनामीकारक पोस्ट लिहिल्याप्रकरणी कोकाटे यांनी त्यांना मानहानीचे नोटीस बजावली आहे. रोहित पवार यांनीच त्यांच्या ‘एक्स’ अकाऊंटवर ही नोटीस पोस्ट करून माहिती दिली आहे..‘विधान परिषदेच्या सभागृहात पत्ते खेळतानाचा माजी कृषिमंत्र्यांचा व्हिडिओ जगजाहीर केला म्हणून मला मानहानीच्या दाव्याची नोटीस आली आहे, ’ असे पवार यांनी सांगितले आहे. या व्हिडिओनंतर रोहित पवार यांनी कोकाटे यांच्याविषयी ‘त्यांना काम नसल्याने ते पत्ते खेळतात’, ‘शेतकरी आत्महत्या करतात आणि कृषिमंत्री पत्ते खेळतात’, अशी विधाने करीत कोकाटे यांची बदनामी केल्याचे या नोटिशीत म्हटले आहे..नोटिशीला समाज माध्यमावर उत्तर देताना रोहित पवार म्हणाले, की कोकाटे तुमचा काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती. त्यामुळे एवढे मोठे कांड करूनही वाचलात. मानहानीची एवढी काळजी होती तर पत्ते खेळण्याचे कुटाणे केलेच कशाला?, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे..‘‘तुम्ही पाठविलेली नोटीस वाचून हसू आवरता आले नाही. पण लक्षात ठेवा, पुराव्याशिवाय मी बोलत नाही. तुम्ही पत्ते खेळत होतात, हे मी पुराव्यासह सिद्ध केले होते. उद्यादेखील पुराव्यासह सिद्ध करेन, असे आव्हान रोहित पवार यांनी दिले आहे..Jayakwadi Dam: गोदाघाटवरील पूरस्थिती नियंत्रणात, गंगापूर विसर्ग थांबला; जायकवाडी विसर्गाने अजूनही गावकऱ्यांना दिलासा नाही.मानहानीचा दावा‘भाजपला विचारल्याशिवाय सत्तेतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला काहीच करता येत नाही,’ ‘राज्यात रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत असतानाही काही कामच नसल्याने कृषिमंत्र्यांवर रमी खेळण्याची वेळ येत असावी,’ ‘सरकारला पीकविमा-कर्जमाफीची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची ही आर्त हाक ऐकू येईल का?,’ या रोहित पवार यांची विधानांचा दाखला देत त्यामुळे मानहानी झाल्याचा दावा कोकाटे यांनी नोटिशीत केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.