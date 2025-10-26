मुंबई

Fraud Case: एपीएमसीत विमा फसवणूक प्रकरण उघड! नावसाधर्म्याचा गैरफायदा घेऊन पॉलिसी रक्कम लाटली

Insurance fraud in APMC : नावातील साधर्म्याचा फायदा घेत विमा रक्कम लुटण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू आहे.
ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई : नावातील साधर्म्याचा फायदा घेत एका माथाडी कामगाराची विमा रक्कम हडप करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. एपीएमसी पोलिसांनी या प्रकरणात विम्याची रक्कम हडप करणारा वृद्ध व्यक्ती तसेच कोणतीही खातरजमा न करता दुसऱ्या व्यक्तीला रक्कम मंजूर करणारे बँकेचे मॅनेजर या सर्वांविरोधात फसवणुकीसह बनावटगीरी केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या प्रकरणाच्या तपासाला सुरुवात केली आहे.

