Nirmala Sitharaman Photo Fraud : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा फोटो पाहून तब्बल 43 लाख गमावले! महिलेच्या 'या' चुकीमुळे बँक खाते रिकामे, अशी झाली फसवणूक

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे छायाचित्र असलेल्या फसव्या जाहिरातीला भुलून एका महिलेने ४३ लाख रुपये गमावले. याप्रकरणी गेल्या आठवड्यात सायबर पोलिसांनी (पूर्व विभाग) गुन्हा नोंदवत तपास (Fake Nirmala Sitharaman advertisement fraud case) सुरू केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार ५९ वर्षांच्या असून शैक्षणिक क्षेत्रातील खासगी कंपनीत मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात फेसबुक चाळत असताना सीतारामन यांचे छायाचित्र असलेली जाहिरात त्यांना दिसली. २२ हजार रुपये गुंतवल्यास २५.५० लाखांपर्यंत नफा मिळवता येऊ शकतो, असे त्यात नमूद होते..कुतूहलापोटी तक्रारदार महिलेने जाहिरातीवर क्लिक केले तेव्हा एक वेबपेज उघडले. त्यात परकीय चलन खरेदी, विक्रीबाबत तपशील होते. या पेजवर नाव नोंदवताच पांड्या नावाच्या व्यक्तीने त्यांना संपर्क साधला. त्याने परकीय कोणते चलन कधी विकत घ्यायचे आणि कधी विकायचे याबाबत माहिती देण्यास सुरुवात केली. त्याच्या सल्ल्यानुसार सुरुवातीला २०० अमेरिकन डॉलर गुंतवले. त्यावर २० डॉलर नफा त्यांच्या खात्यावर आला..Panhala Tourism Tax : पन्हाळागडावर पर्यटकांची उघड लूट? पर्यटन कराच्या नावाखाली वर्षाकाठी 5 ते 7 लाखांचा घोळ; 'या' गोष्टीमुळे संशय वाढला!.त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास बसल्याने तक्रारदार महिलेने ४८ लाख रुपये टप्प्याटप्प्याने गुंतवले. मात्र, त्यावर झालेला नफा जमा होत नव्हता. तो काढून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांना बाजार वधारल्यास नफ्याची रक्कम देता येईल, असे त्यांना सांगण्यात आले. पुढे अन्य निमित्ताने टाळाटाळ सुरू झाली. तेव्हा महिलेच्या फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.