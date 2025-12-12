मुंबई

Mumbai News: घरात बोगस कॉल सेंटर! देशी-विदेशी नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान

Fraud Case: घरात बोगस कॉल सेंटर सुरू करुन आरोपींचे फसवणुकीचे उद्योग सुरू असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. यामुळे नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखण्याचे पोलिसांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : देशी-विदेशी नागरिकांना भीती, प्रलोभने दाखवून आर्थिक गंडा घालणारी बोगस कॉल सेंटर भविष्यात पोलिसांसाठी मोठे आव्हान ठरतील, हे स्पष्ट करणारे वास्तव बुधवारी (ता. १०) गुन्हे शाखेने अंधेरी येथे केलेल्या कारवाईतून स्पष्ट झाले.

