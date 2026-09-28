Thane Crime: ठाण्यात वेश्याव्यवसायाचा पर्दाफाश; प्रसिद्ध अभिनेत्रीला पकडलं रंगेहाथ, दोन मुलींची सुटका

ठाणे : भोजपुरी चित्रपट आणि वेब सीरिजमध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्रीने मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त केल्याचा धक्कादायक प्रकार ठाण्यात उघडकीस आला. या प्रकरणाची माहिती गुन्हे शाखेच्या अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाला मिळाल्यानंतर महिलेवर कारवाई संबंधित करण्यात आली..वागळे इस्टेटमधील पडवळनगर परिसरातील हॉटेलमध्ये काही मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी आणले जाणार असल्याची माहिती अनैतिक मानवी वाहतूक प्रतिबंध कक्षाच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अंजली आंधळे यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने शनिवारी (ता. २६) दुपारी तीनच्या सुमारास एक्सफोटेक पार्कजवळील हॉटेल साई टच रेस्टॉरंट अँड बार येथे सापळा रचला..Mumbai News: मुंबईतील शिंदेसेनेच्या पदाधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी, आरोपी ताब्यात; घटनेने राजकारणात खळबळ .संशयित महिला तेथे आल्यानंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेत अटक केली. तिच्या ताब्यात असलेल्या दोन पीडित मुलींची सुटका करण्यात आली. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने दोन्ही मुलींना सुधारगृहात ठेवण्यात आले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Mumbai: राम मंदिर परिसरात दुर्घटना! सार्वजनिक शौचालयात केमिकल गळती; उग्र वासाने गुदमरून दोघांचा मृत्यू.अटक करण्यात आलेल्या महिलेने काही भोजपुरी चित्रपटांसह विविध वेब सीरिजमध्ये काम केले होते. या पार्श्वभूमीचा वापर करून ती असहाय्य मुलींना वेश्याव्यवसायासाठी प्रवृत्त करीत असल्याचा आरोप करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.