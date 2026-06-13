मुंबई

Reel Star Accident: ठाण्यात प्रसिद्ध रीलस्टारचा भीषण अपघात, घटनेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा

Prem Bhati Accident: ठाणे जिल्ह्यात प्रसिद्ध रीलस्टारचा भीषण अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची घटना घडली. यामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे.
Prem Bhati Accident

Prem Bhati Accident

ESakal

Mansi Khambe
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कल्याण : कल्याणमध्ये सुप्रसिद्ध रीलस्टारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून सुप्रसिद्ध रीलस्टारच्या चाहत्यांना या घटनेची माहिती मिळताच धक्का बसला आहे.

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