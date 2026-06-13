Reel Star Accident: ठाण्यात प्रसिद्ध रीलस्टारचा भीषण अपघात, घटनेत तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू; कुटुंबावर शोककळा

कल्याण : कल्याणमध्ये सुप्रसिद्ध रीलस्टारचा अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली असून सुप्रसिद्ध रीलस्टारच्या चाहत्यांना या घटनेची माहिती मिळताच धक्का बसला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याणमध्ये सुप्रसिद्ध रीलस्टार प्रेम भाटी याचा शनिवार (ता. १३) रोजी पहाटे ३ वाजेच्या सुमारास अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. प्रेम भाटी मोहने परिसरातून दुचाकीवरून आपल्या घरी जात असताना रस्त्यावर पडलेल्या खड्यांमुळे त्यांच्या दुचाकीवरून नियंत्रण सुटले. त्यानंतर दुचाकी घसरून ते रस्त्यावर कोसळले. यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. तथापि, उपचारासाठी त्यांना रुग्णालयात नेण्यात आले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत गोष्ट केले..Mumbai News: अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याचे 'आरटीई' प्रवेश नाकारले, निर्णयावर उच्च न्यायालयाचा संताप.दरम्यान, या घटनेबाबत रिक्षा असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील यांनी प्रशासनावर संताप व्यक्त केला आहे. रस्त्यावर पडलेल्या खडीमुळे हा अपघात झाल्याचा आरोप करत त्यांनी संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तसेच रस्ते दुरुस्ती व देखभालीतील हलगर्जीपणामुळे निष्पाप नागरिकांचा जीव जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..कोण आहे प्रेम भाटी?सोशल मीडियावर प्रेम भाटी रील्समुळे मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय होते. प्रेम भाटी कॉमेडी, हॉरर अशा प्रकारचे रिल्स सोशल मीडियावर शेअर करत. त्याचे इंन्स्टाग्रामवर ८३ हजार फॉलॉअर्स तर युट्यूबवर तीन मिलियन सबक्रायबर्स आहेत. मात्र प्रेम भाटी याच्या अकाली निधनामुळे चाहत्यांना मोठा धक्का बसला असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईच्या विकासाला 'पंचतारांकित' गती, व्यावसायिक जिल्ह्याची निर्मिती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.