Mumbai Local चा घाम न घालवता प्रवास; पण भाडं डोळ्यात पाणी आणणारं! २० मिनिटांच्या प्रवासासाठी ₹७० खर्च, प्रवाशांची नेमकी मागणी काय?

नवी मुंबईतील प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या एसी लोकल ट्रेनमुळे आरामदायी आणि घाम न घालवता प्रवास करण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. या गाड्यांवरील जास्त भाडे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय प्रवाशांना त्रास देत आहे. अनेक प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, थंड प्रवास आनंददायी असला तरी तिकिटांचे दर त्यांच्या खिशावर भार आहेत. रेल्वेने २६ जानेवारी २०२६ पासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस आणि पनवेल दरम्यान ७ एसी लोकल ट्रेनच्या एकूण १४ फेऱ्या पुन्हा सुरू केल्या आहेत. .या गाड्या प्रवाशांना चांगला आणि आरामदायी प्रवास अनुभव देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतात. परंतु भाड्याच्या तुलनेत सुविधा महाग असल्याचे सिद्ध होत आहे. वाशी ते पनवेल या अंदाजे २० मिनिटांच्या प्रवासासाठी एसी लोकल तिकिटाची किंमत अंदाजे ₹७० आहे. त्याच अंतरासाठी, नियमित लोकल तिकिटाची किंमत अंदाजे ₹१५ आणि प्रथम श्रेणीच्या तिकिटाची किंमत अंदाजे ₹६५ आहे. प्रवाशांचे म्हणणे आहे की, एकाच एसी लोकल तिकिटामुळे अनेक नियमित लोकल प्रवास करता येतात. दैनंदिन प्रवाशांसाठी, विशेषतः कामगार वर्गासाठी, मासिक एसी लोकल पास महाग ठरत आहे. एसी पासची किंमत ₹१,२०० ते ₹२४०० दरम्यान आहे. तर नियमित पासची किंमत ₹३०० ते ₹४,०० दरम्यान आहे आणि प्रथम श्रेणीचे पास ₹१,१०० ते ₹१२०० दरम्यान आहेत. ही सेवा सर्वसामान्यांसाठी अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रवाशांनी रेल्वेला एसी लोकलचे भाडे कमी करण्याची विनंती केली आहे. मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये तिकिटे काढणे आता जलद आणि सोपे होईल. पश्चिम रेल्वे त्यांच्या उपनगरीय नेटवर्कमध्ये ३२५ नवीन डिजिटल एटीव्हीएम बसवत आहे. या उपक्रमामुळे लांब रांगा कमी होतील आणि प्रवाशांना डिजिटल आणि सेल्फ-सर्व्हिस तिकीटिंगचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. हे एटीएम स्टेशन परिसरात आणि पादचारी पुलांवर बसवले जातील, ज्यामुळे गर्दीच्या वेळीही चांगली सुलभता सुनिश्चित होईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रगत मशीन जलद व्यवहार करण्यास सक्षम होतील आणि अखंड डिजिटल पेमेंट पर्याय प्रदान करतील.