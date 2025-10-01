मराठी सेलिब्रिटींना महापूर दिसेना! अनेक जण स्व-प्रसिद्धीत व्यग्र

नितीन बिनेकरमुंबई : ‘‘उभी पिकं डोळ्यासमोर वाहून गेली. कोठारातील धान्य कुजून वाया गेलं. घरं आणि जनावरं पाण्यात... आयुष्यभर घाम गाळून उभं केलेलं स्वप्न क्षणभरात कोसळलं.’’ अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांचा हा आक्रोश ‘सकाळ’शी बोलताना उमटला. शेतकऱ्यांची ही वेदना संपूर्ण राज्य अनुभवत आहे; पण त्यांच्या संघर्षावर सिनेमे काढून लोकप्रिय झालेले मराठी कलाकार मात्र शांत आहेत. आमच्यावर संकटाचे आभाळ कोसळल्यानंतर ते मदतीऐवजी ‘सेल्फ प्रमोशन’ करण्यात व्यग्र असल्याची टीका शेतकरीवर्गातून होत आहे..अभिनेता सोनू सूद याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा हात पुढे करण्याची घोषणा केली आहे. सोनूसारखे बोटावर मोजता येतील एवढे काही कलावंत सोडले तर बहुतांश मराठी कलाकारांना सोशल मीडियावर शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी दोन शब्द लिहायलाही वेळ नाही. शूटिंग, परदेश दौऱ्याचे फोटो, ब्रँड प्रमोशनच्या फोटोचा महापूर आला आहे..Navi Mumbai Airport: लढ्यावेळी बाळ्यामामा कुठे होते? विमानतळाला दिबांचे नाव देण्यासंदर्भात रामशेठ ठाकूर यांचा सवाल.एका अभिनेत्रीने ‘आयफोन-१७’ घेतल्याचे फोटो झळकावलेत तर एकीने महाबळेश्वरमधील आनंददायी शांतता जगापुढे आणण्यात समाधान मानले आहे. दरम्याम, काही कलावंतानी आपल्या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले. चित्रपट समीक्षक गिरीश वानखेडे सांगतात की पंजाबमधील कलाकार हे वैश्विक आहेत. संकटाच्या वेळी ते जगभरातून मदत मिळवितात. मराठी कलावंताने मात्र स्वतःला मराठीपुरते मर्यादित ठेवले आहे..‘आम्ही मराठी कलाकारांवर भरभरून प्रेम करतो. मात्र संकटाच्या वेळी त्यांना आमची आठवण येत नाही,’ शेतकरी यशवंत देवराम म्हणाले. ‘कलाकारांच्या ताटातील अन्नसुद्धा शेतकऱ्यांच्या घामातून येते. मराठी कलाकारांनी संवेदनशीलतेने पुढे येऊन शेतकऱ्यांना मदत करावी,’ असे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर म्हणाले..पंजाबचे उदाहरणपंजाबमध्ये भीषण पूर आला त्यावेळी असंख्य पंजाबी कलाकार, गायकांनी आर्थिक मदत केली मात्र राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी थेट कुणीही मैदानात उतरले नाही. करण आहुजा, दिलजित दोसांज, ॲमी विर्क, सोनू सूद, हिंमाशी खुराना, अक्षयकुमार यांनी काही गावे, कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी स्वीकारली होती..Mumbai News: धारावीचा पुनर्विकास मुंबईसाठी डबल धोक्याचा, वाहतूक कोंडी अन् पुराचा फटका बसण्याची भीती.आमच्या कथा विकून ते स्टार होतात. पण आम्ही अडचणीत आल्यावर दोन शब्दांची संवेदना दाखविली असती तरी आम्हाला आधार वाटला असता.- संजय लक्ष्मण पवार, शेतकरी, परंडा, धाराशीव.राज्यातील शेतकऱ्यावर आलेल्या संकटात सर्व क्षेत्रातील लोकांनी मदतीचा हात द्यायला हवा. प्रत्येकाने माणुसकी जपावी. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आपली नैतिक जबाबदारी आहे.- सयाजी शिंदे, अभिनेता.पंजाबी कलावंताचे आपल्या चाहत्यांशी वेगळे बाँडिंग आहे. मराठी कलाकारांनी ते नाते कधी विकसित केले नाही. ते आपल्या जगात खूश असतात. त्यांच्यामध्ये एकतेचा मोठा अभाव आहे.-गिरीश वानखेडे, चित्रपट समीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.