मुंबई : विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मंत्री दादा भुसे यांना घेराव घातला यावेळी जाब विचारणाऱ्या शेतकऱ्याकंडून त्यांना धक्काबुक्की देखील झाली. याचा व्हिडिओ समोर आला असून या शेतकऱ्यांशी चर्चा करताना भुसेंना बरीच कसरत करावी लागली. (Farmers Protest rusk with Dada Bhuse in Mantralaya many people were detained for being aggressive)

दादा भुसेंना घेराव!

अप्पर वर्धा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी आज मंत्रालयात आंदोलन केलं. यावेळी दादा भुसे यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यााच प्रयत्न केला. पण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाल्यानं तसेच घेराव घालताना धक्काबुक्की झाल्यानं काही शेतकऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं असून मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांना नेण्यात आलं. (Latest Marathi News)

सुरक्षा जाळ्यांवर उड्या घेतल्यानं गोंधळ

दरम्यान, मंत्रालयात लावण्यात आलेल्या सुरक्षा जाळ्यांवर या आंदोलकांनी उड्या घेतल्या. त्यांना वाचवण्यासाठी काही पोलीस कर्मचाऱ्यांनीही उड्या घेतल्या. यामुळं मोठ्या गोंधळ निर्माण झाला होता. मंत्रालयातील मजल्यांवर हा प्रकार बघण्यासाठी कामानिमित्त आलेल्या लोकांनी गर्दी केली होती. (Marathi Tajya Batmya)

काय आहे मागण्या?

१९७२ साली झालेल्या प्रकल्पाचा योग्य मोबदला न मिळल्यानं हे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. या शेतकऱ्यांनी गेल्या १०३ दिवसांपासून मोर्शी तहसील कार्यालयासमोर आंदोलन सुरु होतं. मात्र, या आंदोलनाची सरकारनं दखल न घेतल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. उद्यापर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास आत्महत्या करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.