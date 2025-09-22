मुंबई

Fasting Food Price Hike: नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग, फराळ साहित्याचे भाव वाढले!

Navratri Festival: नवरात्रोत्सवात अनेकजण उपवास करतात. मात्र या उपवासात खाल्ले जाणारे फळे व विविध फराळ पदार्थांच्या भावात वाढ झाली आहे. यामुळे यंदा नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग झाला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तुर्भे : हिंदू धर्मीयांच्या महत्त्वाच्या सणांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या नवरात्रोत्सवाची सुरुवात सोमवारी (ता. २२) घटस्थापनेने झाली. या सणातील नऊ दिवस-नऊ रात्रींचे महत्त्व लक्षात घेता अनेक महिला-पुरुष भाविक उपवास करतात. या उपवासासाठी खाल्ल्या जाणाऱ्या फळे व विविध फराळ पदार्थांच्या भावात वाढ झाल्यामुळे यंदा नवरात्रोत्सवाचा उपवास महाग झाला आहे. तरीही उपवासासाठी तयार खाद्यपदार्थ बाजारात चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत.

