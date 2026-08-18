Mumbai Crime: दीड वर्षाच्या बाळाची ५ लाखात विक्री, बापाचं धक्कादायक कृत्य, मामाला संशय अन्...; मुंबईतील भयंकर कांड उघड

मुंबई : धारावीतील एका दाम्पत्याने विकलेल्या बाळाची धारावी पोलिसांनी तमिळनाडूतून सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी मुंबई ते तमिळनाडूदरम्यान कार्यरत असलेल्या मानवी तस्करीच्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश केला. याप्रकरणी शबनम खान, रामास्वामी, दीपक मोरे, जायदा खान, प्रिया आकाश बोऱ्हाडे आणि आकाश बो-हाडे या आरोपींना अटक केली आहे..दाम्पत्याने बाळ शबनम खान ऊर्फ राणी हिला विकले होते. नातेवाईक आणि पोलिसांचा ससेमिरा चुकविण्यासाठी बाळ दगावल्याचा बनाव करण्यात आला. बाळाच्या मामामुळे ८ ऑगस्टला प्रकरण उघडकीस आले. धारावी पोलिसांनी राणीला अटक केल्यानंतर तिच्या चौकशीतून बाळाला मुंबईतून तमिळनाडूपर्यंत नेण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले..BEST Bus Strike: मुंबईकरांचे हाल! बेस्ट कर्मचारी पुन्हा आक्रमक, संपावर जाण्यास ठाम .राणीने बाळाला कर्नाटकमार्गे तमिळनाडूत नेऊन वाहनचालक रामास्वामी ऊर्फ अण्णा (५२) याला साडेतीन लाख रुपयांना विकले. रामास्वामीने हे बाळ १६ वर्षांपासून मूल होण्याची प्रतीक्षा करणाऱ्या तमिळनाडूतील दाम्पत्याला पाच लाख रुपयांना विकले..Andheri BEST Bus Accident: मुंबईत पुन्हा बेस्टचा अपघात! हँडब्रेक सोडताच बसची सहा वाहनांना धडक, तीन नागरिक जखमी.काही आरोपी प्रसूतिगृहांशी संबंधितबाळ तस्करी प्रकरणात दीपक मोरे, जायदा खान, प्रिया आकाश बोऱ्हाडे आणि आकाश बोऱ्हाडे यांचा सहभाग स्पष्ट झाला आहे. आरोपींपैकी काही जण खासगी प्रसूतिगृह आणि आयव्हीएफ केंद्रांशी संबंधित असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.