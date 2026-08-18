मुंबई

Mumbai Crime: दीड वर्षाच्या बाळाची ५ लाखात विक्री, बापाचं धक्कादायक कृत्य, मामाला संशय अन्...; मुंबईतील भयंकर कांड उघड

Interstate Human Trafficking Gang Crime: धारावीतील एका दाम्पत्याने विकलेल्या बाळाची धारावी पोलिसांनी सुखरूप सुटका केली. तसेच याप्रकरणी सहा आरोपींना अटक करण्यात आली.
Mumbai Interstate Human Trafficking Gang

Mumbai Interstate Human Trafficking Gang

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : धारावीतील एका दाम्पत्याने विकलेल्या बाळाची धारावी पोलिसांनी तमिळनाडूतून सुखरूप सुटका केली. या प्रकरणाचा तपास करताना पोलिसांनी मुंबई ते तमिळनाडूदरम्यान कार्यरत असलेल्या मानवी तस्करीच्या आंतरराज्यीय टोळीचा पर्दाफाश केला. याप्रकरणी शबनम खान, रामास्वामी, दीपक मोरे, जायदा खान, प्रिया आकाश बोऱ्हाडे आणि आकाश बो-हाडे या आरोपींना अटक केली आहे.

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