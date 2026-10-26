Mumbai Crime: खळबळजनक घटना! घाटकोपरमध्ये बापानेच ९ महिन्यांच्या बाळाला स्कायवॉकवरून फेकलं

मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर परिसरात एक संतापजनक घटना घडली आहे. एका ९ महिन्यांच्या चिमुकल्याला त्याच्या जन्मदात्यानेच थेट स्कायवॉकवरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. पती-पत्नीच्या वादातून रागाच्या भरात बापानेच पोटच्या लेकाला स्कायवॉकवरून खाली फेकलं असून, या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, घाटकोपर रेल्वे स्थानकाबाहेर रविवार (ता. २५ ऑक्टोबर) रोजी हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. स्कायवॉकवर पती पत्नीचं जोरात भांडण सुरु असताना, यादरम्यान वडिलांनी पोटच्या ९ महिन्यांच्या मुलाला स्कायवॉकवरून खाली फेकलं. या घटनेत या घटनेत बाळ गंभीर जखमी झालं असून त्याला तातडीने उपचारासाठी सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Mumbai Local: कर्मचाऱ्यांना लेटमार्क! मध्य रेल्वेवर वाहतूक विस्कळीत, लोकलचा १५-२० मिनिटं खोळंबा.दरम्यान, या घटनेची माहिती पोलिसांना मिळताच पोलिसांनी आरोपी वडिलनविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. सध्या पोलिसांकडून या घटनेप्रकरणी अधिक तपास सुरु असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.