मुंबई

Mumbai Crime: खळबळजनक घटना! घाटकोपरमध्ये बापानेच ९ महिन्यांच्या बाळाला स्कायवॉकवरून फेकलं

Ghatkopar Crime News: मुंबईत ९ महिन्यांच्या चिमुकल्याला जन्मदात्या वडिलांनी स्कायवॉकवरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी वडिलांना अटक केली आहे.
Ghatkopar Crime News

Ghatkopar Crime News

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईतील घाटकोपर परिसरात एक संतापजनक घटना घडली आहे. एका ९ महिन्यांच्या चिमुकल्याला त्याच्या जन्मदात्यानेच थेट स्कायवॉकवरून खाली फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली. पती-पत्नीच्या वादातून रागाच्या भरात बापानेच पोटच्या लेकाला स्कायवॉकवरून खाली फेकलं असून, या घटनेप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे.

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