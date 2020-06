नालासोपरा हादरलं! तीन मुलांची हत्या करुन पित्यानं उचललं हे पाऊल...

मुंबई- एका आत्महत्येच्या धक्कादायक प्रकारानं नालासोपारा चांगलंच हादरलं आहे. पालघर जिल्ह्यातील नालासोपाऱ्यात शनिवारी रात्री एका व्यक्तीने आपल्या तीन लहान मुलांची हत्या करून स्वतः आत्महत्या केल्याची खळबळजनक घटना घडली आहे. पत्नी सोडून गेल्यानं नैराश्यातून त्याने हे कृत्य केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणी तुळींज पोलिसांनी मृत कैलास परमार विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

नालासोपारा पूर्वेकडील डॉन लेन परिसरातील बाबूल पाडा येथे कैलास परमार (वय 35) आपल्या कुटुंबासोबत राहात होता. शनिवारी रात्रीच्या 7 ते 8 च्या सुमारास त्याने नंदीनी परमार (8), नयना परमार (3) आणि नयन परमार (12) या तीन मुलांची चाकूने गळा चिरून हत्या केली. त्यानंतर स्वतःवर देखील चाकूनं वार करुन आत्महत्या केली.

मृत कैलास यांचा लसूण विक्रीचा व्यवसाय होता. लॉकडाऊनच्या काळात व्यवहार ठप्प झाल्यानं तो घरीच होता. लॉकडाऊन झाल्यानंतर त्याची पत्नी घर सोडून गेली होती. गेल्यी दीड महिन्यापासून कैलासची पत्नी माहेरी असल्याचं कैलासचे वडील विजू परमार यांनी पोलिसांना सांगितलं. त्या नैराश्यामुळे त्यांनी हा घातपात करून स्वतःला संपवले असल्याचं सूत्रांनी सांगितले आहे. तसंच पत्नी माहेरी गेल्यावर कैलासच आपल्या तिन्ही मुलांचं पालनपोषण करत होता.

