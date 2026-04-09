मुंबई

Mumbai News: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर एफडीएची कारवाई, विशेष मोहिमेतून ११ हजार लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त

FDA Action: एफडीएने मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर ११,००० लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त केले, ज्यामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्य आणि अन्नाच्या गुणवत्तेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत भेसळयुक्त दूध रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. सुमारे ११ हजार लिटरपेक्षा जास्त दूध जप्त करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. ७) शहराच्या सहा प्रमुख प्रवेशद्वारांवर विशेष मोहीम राबवण्यात आली.

