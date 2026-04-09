Mumbai News: मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर एफडीएची कारवाई, विशेष मोहिमेतून ११ हजार लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त

मुंबई : मुंबईत भेसळयुक्त दूध रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली. सुमारे ११ हजार लिटरपेक्षा जास्त दूध जप्त करण्यात आले आहे. मंगळवारी (ता. ७) शहराच्या सहा प्रमुख प्रवेशद्वारांवर विशेष मोहीम राबवण्यात आली..बाहेरून मुंबईत येणाऱ्या दुधाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी मुलुंड (आनंदनगर), मुलुंड (एलबीएस मार्ग), ऐरोली, मानखुर्द, दहिसर आणि शिवडी या टोलनाक्यांवर तपासणी पथके तैनात करण्यात आली होती. या कारवाईदरम्यान एकूण १९५ नमुन्यांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी १८८ नमुने शुद्ध आढळले. तर सहा नमुने निकृष्ट आणि एक नमुना असुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले..ऐरोली टोलनाक्यावर सर्वाधिक मोठी कारवाई झाली. जिथे ८,५०० लिटरहून अधिक दूध जप्त करण्यात आले. याशिवाय मुलुंड (एलबीएस मार्ग) येथे ९९८ लिटर आणि मानखुर्द येथेही निकृष्ट नमुन्यांवर कारवाई करण्यात आली. जप्त केलेल्या साठ्यापैकी बहुतांश दूध सील करून उत्पादकांकडे परत पाठवण्यात आले. तर ९० लिटर असुरक्षित दूध जागीच नष्ट करण्यात आले..दहिसर, मुलुंड आणि शिवडी येथे तपासलेले सर्व नमुने सुरक्षित असल्याचे आढळले. मुंबईकरांना शुद्ध आणि सुरक्षित दूध मिळावे, यासाठी ही मोहीम राबवण्यात आली..कारवाईचा तपशील : एकूण तपासलेले नमुने१९५ प्रमाणित (शुद्ध) नमुने १८८निकृष्ट ६असुरक्षित १जप्त साठा ११,०८०.५ लिटरनष्ट केलेला साठा ९० लिटर.