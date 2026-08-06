मुंबई : ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या अॅनालॉग (नॉन-डेअरी) पनीरचे उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, वाहतूक, वितरण आणि विक्रीवर राज्यात एक वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. या निर्णयानंतर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, केटरर्स, क्लाउड किचन्स आणि इतर खाद्यसेवा आस्थापनांवर अन्न व औषध प्रशासन विभागाची (एफडीए) करडी नजर असणार आहे. त्या अनुषंगाने मुंबईसह राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..अन्नसुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अन्नसुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे. एफडीएने १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरातून संकलित केलेल्या ३०८ पनीर नमुन्यांची तपासणी केली. त्यापैकी १०९ नमुने नियमबाह्य आढळले. यामध्ये ७९ नमुने निकृष्ट दर्जाचे, तर ३० नमुने असुरक्षित असल्याचे निष्पन्न झाले. तपासलेल्या नमुन्यांपैकी तब्बल ३५.४ टक्के नमुने मानकांनुसार नसल्याचे समोर आले आहे..Tukaram Mundhe: अॅनालॉग पनीर बंदीवर तुकाराम मुंढेंचे स्पष्टीकरण, सावजीबाबत माफीचा प्रश्नच नाही.अनेक नमुन्यांमध्ये दुधातील नैसर्गिक स्निग्धांशाऐवजी वनस्पतीजन्य चरबीचा वापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि क्लाउड किचन्समध्ये ग्राहकांना माहिती न देता अॅनालॉग पनीर दिले जात असल्याची बाब एफडीएच्या निदर्शनास आली होती. त्यामुळे अशा सर्व खाद्यसेवा आस्थापनांमध्ये अॅनालॉग पनीरचा वापर, साठा आणि सेवा देण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध जप्ती, आर्थिक दंड, परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्याचा इशाराही एफडीएने दिला..अॅनालॉग पनीर काय आहे?पनीर हा मूळतः दुग्धजन्य पदार्थ आहे; मात्र अॅनालॉग पनीरमध्ये दुद्धाऐवजी वनस्पतीजन्य चरबी आणि इतर नॉन-डेअरी घटकांचा वापर केला जातो.हे उत्पादन अनेकदा पनीरच्या नावाखाली विकले जात असल्याने ग्राहकांची दिशाभूल होते. या उत्पादनासाठी कोणतेही स्वतंत्र मानक नसल्याने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते..Bhiwandi News: खड्ड्यांमुळे महिलेची रिक्षातच प्रसूती, वेदनांमुळे जीव कंठाशी, रुग्णालयात नेताना....सावजीवरून माफी नाही!जर मी 'सावजी' खाल्लं तर एक महिना हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागेल, असे वक्तव्य तुकाराम मुंढेंनी एका कार्यक्रमात केले होते. त्यानंतर, नागपूरमधील सावजी हॉटेल चालकांनी या वक्तव्याला विरोध दर्शवला. मुंढेंनी माफी मागावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यावर ते माझे वैयक्तिक मत होते. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही, अशा शब्दात मुंढेंनी स्पष्टीकरण दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.