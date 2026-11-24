मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या फोर्ट येथील उपाहारगृहात अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे उघडकीस आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) उपाहारगृह चालकाला एक लाखांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच लोअर परळ येथील प्रसिद्ध उपाहारगृह ब्रिटिश ब्रूइंग कंपनीचा अन्न व्यवसाय परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. याशिवाय स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सहा आस्थापनांचे परवाने किंवा नोंदणी प्रमाणपत्रे निलंबित केली आहेत..मुंबई विद्यापीठाच्या उपाहारगृहाच्या तपासणीदरम्यान वैध अन्न व्यवसाय परवान्याशिवाय व्यवसाय सुरू असल्याचे आढळले. याशिवाय अनेक गंभीर त्रुटीही निदर्शनास आल्या. अन्नपदार्थांची योग्य पद्धतीने साठवणूक केली जात नव्हती. कचराकुंड्या उघड्या ठेवण्यात आल्या होत्या, तर अन्न तयार करण्याच्या जागेजवळ स्वच्छतेसाठी वापरले जाणारे साहित्य ठेवण्यात आले होते..Palghar News: रिलीफ रुग्णालय राडा प्रकरण; कुंदन संखेंचा जामीन फेटाळला, आता नीलम संखेंच्या अर्जावर १ डिसेंबरला सुनावणी.शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ स्वतंत्र ठेवण्याची व्यवस्था नव्हती. तसेच कर्मचाऱ्यांनी सुरक्षा पोशाख परिधान केलेले नव्हते. स्वयंपाकघरातील फरशी खराब झाली होती, नाल्या उघड्या होत्या आणि अन्नपदार्थांचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था नव्हती..या ठिकाणीही बडगाअन्न व औषध प्रशासनाने प्रभादेवी येथील 'क्रस्टोज-चीज बर्स्ट पिझ्झा बाय ओलिओ' आणि वरळी येथील 'नॅशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया' यांचे अन्न व्यवसाय परवानेही निलंबित केले आहेत. झुरळांचा प्रादुर्भाव, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक आणि कीटक नियंत्रणासाठी अपुरी व्यवस्था असल्याचे आढळले.याशिवाय गोवंडीतील 'व्हेल्वेट फाइन चॉकलेट्स', 'शान-ए-इलाही बेकरी अँड स्टोअर' आणि बोरिवलीतील 'मराठा चिकन सप्लायर्स' यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली..आधी प्रेयसीला मारहाण, नंतर २ वर्षांच्या चिमुरड्यालाही चावा; प्रेमसंबंधातील वादातून संतापजनक कृत्य, मुंब्र्यातील धक्कादायक प्रकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.