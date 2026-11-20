मुंबई : मुंबईतील खाद्यपदार्थ विक्री आणि तयार करणाऱ्या सहा आस्थापनांत अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) त्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. वांद्रे, सांताक्रूझ, कुलाबा, चर्चगेट आणि फोर्ट परिसरातील या आस्थापनांवर गुरुवारी (ता. १९) कारवाई करण्यात आली. परवाने निलंबित केल्याने या आस्थापनांना अन्नपदार्थांची खरेदी, विक्री किंवा वितरण करता येणार नाही..वांद्रे येथील पाच स्पाइस आणि क्यूआयएनएस, सांताक्रूझ येथील ईव्हीई, कुलाबा येथील ससून डॉक परिसरातील एक विक्रेता आणि अन्नदाता कॅफे, चर्चगेट येथील चायोस तसेच फोर्ट परिसरातील एका आस्थापनेचा समावेश आहे. अन्न तयार करण्याच्या जागेतील स्वच्छता, अन्नपदार्थांची साठवणूक, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि आवश्यक प्रशिक्षणाच्या नोंदी या बाबींचे पालन न झाल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे..Prabhadevi: प्रभादेवी अतिक्रमण कारवाईला तात्काळ स्थगिती, एकनाथ शिंदेंचा थेट रेल्वेमंत्र्यांना फोन; काय म्हणाले?.भिवंडीत मुदत, एमआरपीत फेरफारपॅकबंद अन्नपदार्थांवरील मुदत दिनांक आणि कमाल किरकोळ किमतीत (एमआरपी) फेरफार करून ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा प्रकार भिवंडीत उघडकीस आला आहे. एफडीएने भिवंडीतील एका कंपनीच्या गोदामावर छापा टाकून दोन कोटी सहा लाख २१ हजार रुपयांचा अन्नपदार्थांचा साठा जप्त केला. मूळ उत्पादन दिनांक, मुदत दिनांक आणि एमआरपी रासायनिक द्रव्याने पुसून त्यावर नव्याने छपाई केल्याचे तपासणीत आढळले..अर्जुनली येथे असलेल्या मे. डीएक्सपी व्हेंचर्स इंडिया प्रा. लि. या कंपनीच्या गोदामावर १८ आणि १९ नोव्हेंबरला ही कारवाई करण्यात आली. तपासणीत छपाई पुसण्यासाठी वापरलेली रसायने, पुनर्छपाईसाठी लागणारी यंत्रसामग्री आढळली. स्पार्कलिंग वॉटर, एनर्जी ड्रिंक, सोडा, सोडा वॉटर, सोडा कॉकटेल आणि ए२ बिलोना देशी तूप अशा १४ अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..Mumbai News: बालकांना कडेवर घेऊन दीड तास रांगेत, मुंबई विमानतळावर 'इमिग्रेशन'साठी प्रवाशाचे हाल.'एचएनसीआय' संस्थेसह तीन रक्त केंद्रांचे परवाने रद्दअन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) माझगाव येथील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्करोग संस्थेच्या (एचएनसीआय) रक्त साठवण केंद्राचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई आज केली. या संस्थेसह अहिल्यानगर येथील आधार रक्तपेढी, भिवंडीतील हेलिफ रुग्णालयातील आधार रक्त साठवण केंद्र आणि भिवंडीतील अंबाडी नाका परिसरातील द्रोणा फाउंडेशनच्या राजमाता जिजाऊ रक्त साठवण केंद्राचे परवानेही रद्द केले आहेत. अन्य दोन केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत..एचएनसीआयच्या कार्यकारी विश्वस्त रेश्मा नायडू यांनी संस्थेने तातडीने सुधारात्मक पावले उचलून नवीन सेवा पुरवठादाराची नियुक्ती केल्याचे सांगितले. पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर येथील विघ्नहर्ता अपघात रुग्णालयातील रक्त साठवण केंद्र आणि भिवंडीतील दिवंगत इंदिरा गांधी स्मारक रुग्णालयाच्या रक्त साठवण केंद्राचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. रुग्णांच्या नावांतील तफावत, रक्तसाठ्याच्या आवक-जावक नोंदींत अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई केल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.