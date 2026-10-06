मुंबई

Tukaram Mundhe: आठ आस्थापनांवर 'एफडीए'चा बडगा, पाच परवाने निलंबित; अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन

FDA Action: मुंबईत अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने ठ अन्न आस्थापनांवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईत पाच परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
FDA Action

FDA Action

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) धडक मोहीम राबवत आठ अन्न आस्थापनांवर कारवाई केली. तपासणीदरम्यान अन्नपदार्थांची हाताळणी, साठवणूक, परिसराची स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षेच्या आवश्यक नियमांचे उल्लंघन आढळून आल्याने पाच आस्थापनांचे अन्न परवाने निलंबित, तर तीन आस्थापनांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत.

Loading content, please wait...
Mumbai
Action
FDA system
Tukaram Mundhe
FDA suspension of licenses
Marathi News Esakal
www.esakal.com