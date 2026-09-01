Navi Mumbai: एक्स्पायरी डेटवर चिटकवलं स्टिकर, नवी तारीख टाकून काळाबाजार; तुर्भेतील कंपनीवर छापा, ७५ लाखांचा साठा जप्त

नवी मुंबई : तुर्भे येथील एका कंपनीत खाद्यपदार्थावरील एक्स्पायरी डेट बदलून वाढीव तारीख असलेले स्टिकर चिकटवण्याचा काळाबाजार केला जात असल्याचा प्रकार गुन्हे शाखेच्या पथकाने उघडकीस आणला. पथकाने या कंपनीवर छापा घालून परदेशात पाठवला जाणारा सुमारे ७५ लाखांचा साठा जप्त केला. एफडीएच्या मदतीने याप्रकरणी संबंधितांवर तुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..तुर्भे एमआयडीसीमधील साधना इंटरप्रायजेस कंपनीत भारतीय उत्पादनांवरील मूळ 'एक्स्पायरी डेट' वाढवलेले स्टिकर चिकवले जात असल्याची माहिती गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती कक्षाला मिळाली होती. त्यानुसार वरिष्ठ निरीक्षक अजय शिंदे यांच्या पथकाने २४ ऑगस्टला त्या ठिकाणी छापा टाकला. या कारवाईत मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थाचा साठा आढळला असून कंपनीतील ७५ लाख २१ हजारांचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे..टॅक्सीचे अवाजवी भाडे, महाग खाद्यपदार्थ, बंद चार्जिंग पॉइंट; नवी मुंबई विमानतळावर प्रवाशांचे गैरसोयींच्या 'उड्डाणां'नी हाल.मसाल्याचे पदार्थ, चहा पावडरचा समावेशसाधना इंटरप्रायजेस कंपनीतून जप्त केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या साठ्यात मसाल्याच्या पदार्थांसह, चहा पावडर आणि इतर बाबींचा समावेश आहे. या खाद्यपदार्थांच्या पाकिटांवरील मूळ मुदत बदलून नवे स्टिकर चिकटवण्याचे काम सोपवले होते..प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, कारवाई करण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून विविध देशांमध्ये खाद्यपदार्थ पाठवले जातात. हे पदार्थ संबंधित देशात पोहोचेपर्यंत मुदत संपत आलेली असते. त्यामुळे मूळ कंपनीने छापलेली मुदत हटवून त्यावर वाढीव मुदत लिहिण्याचे काम केले जात होते. या प्रकारची माहिती एफडीएला मिळताच धडक कारवाई करत एफडीएने सलग ५ दिवस पंचनामा करून बारा जणांवर कारवाई केली..Milk Price Hike: मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री, दूध दरात ९ रुपयांची वाढ; आजपासून नवे दर लागू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.