मुंबई

Navi Mumbai: एक्स्पायरी डेटवर चिटकवलं स्टिकर, नवी तारीख टाकून काळाबाजार; तुर्भेतील कंपनीवर छापा, ७५ लाखांचा साठा जप्त

Navi Mumbai Crime: गुन्हे शाखेने तुर्भेतील कंपनीवर छापा टाकून खाद्यपदार्थावरील एक्स्पायरी डेट बदलून वाढीव तारीख असलेले स्टिकर चिकटवण्याचा काळाबाजार उघडकीस आणला आहे.
Foods Expiry date changed in turbhe MIDC

Foods Expiry date changed in turbhe MIDC

ESakal

Mansi Khambe
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नवी मुंबई : तुर्भे येथील एका कंपनीत खाद्यपदार्थावरील एक्स्पायरी डेट बदलून वाढीव तारीख असलेले स्टिकर चिकटवण्याचा काळाबाजार केला जात असल्याचा प्रकार गुन्हे शाखेच्या पथकाने उघडकीस आणला. पथकाने या कंपनीवर छापा घालून परदेशात पाठवला जाणारा सुमारे ७५ लाखांचा साठा जप्त केला. एफडीएच्या मदतीने याप्रकरणी संबंधितांवर तुर्भे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.

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