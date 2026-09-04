FDA Action: भेसळीवर 'एफडीए'ची नजर! सर्व सण-उत्सवांसाठी एकच कायमस्वरूपी स्थायी आदेश

मुंबई : राज्यातील वर्षभरातील सण, उत्सव, यात्रा, उरूस आणि धार्मिक पर्वांच्या काळात होणाऱ्या अन्न भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने एकच कायमस्वरूपी स्थायी आदेश लागू राहणार आहे. देशात हा पहिलाच सर्वसमावेशक आदेश असल्याचा दावा आहे. .महाराष्ट्रातील वर्षभरातील सण, उत्सव, यात्रा, उरूस आणि धार्मिक पर्वांच्या काळात होणाऱ्या अन्नभेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे प्रत्येक सणासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्याची गरज राहणार नसून, वर्षभरातील सर्व सणांसाठी एकच कायमस्वरूपी स्थायी आदेश लागू राहणार आहे. देशात अशा प्रकारचा पहिलाच सर्वसमावेशक आदेश असल्याचा दावा 'एफडीए'चे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केला आहे..Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी गुडन्यूज! लोकल फेऱ्यांची संख्या ३,५०० होणार, केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची घोषणा .या आदेशानुसार सणाच्या २१ दिवस आधीपासून ते सणानंतर ३० दिवसांपर्यंत अन्नसुरक्षेची चक्रबद्ध मोहीम राबविली जाणार आहे. सणांच्या काळात दूध, खवा, पनीर, तूप, खाद्यतेल, मिठाई, बेसन, सुका मेवा, मांस यांसारख्या पदार्थांची मागणी अचानक वाढते. या वाढत्या मागणीचा गैरफायदा घेत भेसळयुक्त बनावट किंवा असुरक्षित अन्न बाजारात येण्याची शक्यता असल्याने 'एफडीए'ने ही कायमस्वरूपी यंत्रणा उभी केली आहे..या पदार्थांवर विशेष लक्षउपवासाचे पदार्थ, दूध-दुग्धजन्य पदार्थ, मांस, पाणी-बर्फ, मिठाई व खाद्यरंग, खाद्यतेल, फळे, सुका मेवा-बेसन, बेकरी पदार्थ, ई-कॉमर्समधील खाद्यपदार्थ आणि आयात अन्न अशा ११ उच्च जोखीम श्रेणी निश्चित करण्यात आल्या आहेत..Mumbai Viral Video : एका बाजूला अरबी समुद्र, दुसऱ्या बाजूला विमानतळ! मुंबईतील हे ८० कोटींचं घर पाहीलंत का? सोशल मीडियावर हवा....सामूहिक जेवणावळींवर नजरमहाप्रसाद, इफ्तार मेजवानी, अन्नछत्र, लंगर व भंडारा आयोजित करणाऱ्यांना किमान सात दिवस आधी 'एफडीए'ला माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.