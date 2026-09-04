मुंबई

FDA Action: भेसळीवर 'एफडीए'ची नजर! सर्व सण-उत्सवांसाठी एकच कायमस्वरूपी स्थायी आदेश

Tukaram Mundhe: सणासुदीच्या काळात अन्न भेसळीला आळा घालण्यासाठी एफडीएचा देशातील पहिलाच सर्वसमावेशक आदेश लागू करण्यात आला आहे.
FDA Action Over Festive season

FDA Action Over Festive season

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यातील वर्षभरातील सण, उत्सव, यात्रा, उरूस आणि धार्मिक पर्वांच्या काळात होणाऱ्या अन्न भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने एकच कायमस्वरूपी स्थायी आदेश लागू राहणार आहे. देशात हा पहिलाच सर्वसमावेशक आदेश असल्याचा दावा आहे.

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