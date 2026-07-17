Sakal Impact: केईएम रुग्णालयाची प्रतिमा पुन्हा डागाळली! नर्सिंग महाविद्यालयातील जेवणात अळी, कॅन्टीन बंद करण्याची एफडीएची नोटीस

मुंबई : केईएम रुग्णालयातील परिचारिका वसतिगृहातील कॅन्टीनला अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कामकाज तत्काळ बंद करण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच अन्न पुरवठादाराचा परवाना गुरुवारी निलंबित करण्यात आला. परिचारिका प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनींच्या अन्नात अळी आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. बुधवारी रात्री एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी या कॅन्टीनची तपासणी केली. त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या..केईएम रुग्णालयाच्या परिचारिका महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना देण्यात आलेल्या छोले-भातात अळी आढळल्याचे वृत्त 'सकाळ'ने १५ जुलैला प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार अन्न व औषध पथकाने बुधवारी रात्री उशिरा कॅन्टीनची तपासणी केली..Mumbai News: मुंबईकरांचा रस्ता प्रवास जीवघेणा, महिनाभरात रस्त्यांवर 3 हजारांपेक्षा जास्त खड्डे; महापालिकेचे दावे फोल .एफडीए प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले, की जीर्ण अवस्थेतील इमारतीत हे कॅन्टीन सुरू असून तेथे अन्न शिजवले जात होते. तपासणीदरम्यान विविध चार खाद्यपदार्थांचे नमुने प्रयोगशाळेतील तपासणीसाठी जप्त करण्यात आले..तपासणीदरम्यान कॅन्टीन परिसरात अस्वच्छता तसेच उंदीर आणि मांजरींचा वावर सर्वाधिक असल्याचे दर्शविणारी काही छायाचित्रे समोर आली आहेत. ही छायाचित्रे तपासणीवेळी काढण्यात आल्याचा दावा करण्यात येत असला, तरी त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही..Mumbai Local: मुंबईकरांच्या लाईफलाईनमध्ये पुन्हा राडा! प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत...; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल .पुढील कारवाई अहवालानंतररुग्णालय प्रशासनाने विद्यार्थिनींच्या जेवणाची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्यात आल्याचे सांगितले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.