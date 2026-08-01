मुंबई

FDA Action: परवाना निलंबित म्हणजे कायमचा रद्द नव्हे, एफडीएची स्पष्टता

Tukaram Mundhe: एफडीएकडून सुरू असलेल्या कारवाईत अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. मात्र परवाना निलंबित म्हणजे कायमचा रद्द नव्हे, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.
Tukaram Mundhe Action

Tukaram Mundhe Action

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) राज्यभर अन्न आस्थापनांवर सुरू असलेल्या कारवाईत अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बेकऱ्या आणि खाद्य व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात येत आहेत; मात्र परवाना निलंबित म्हणजे कायमस्वरूपी रद्द झालेला नसतो, अशी माहिती एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

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