FDA Action: परवाना निलंबित म्हणजे कायमचा रद्द नव्हे, एफडीएची स्पष्टता

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) राज्यभर अन्न आस्थापनांवर सुरू असलेल्या कारवाईत अनेक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, बेकऱ्या आणि खाद्य व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात येत आहेत; मात्र परवाना निलंबित म्हणजे कायमस्वरूपी रद्द झालेला नसतो, अशी माहिती एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार संबंधित व्यावसायिकाला प्रथम त्रुटी दूर करण्याची संधी देणे बंधनकारक आहे. आवश्यक सुधारणा झाल्यानंतरच परवाना पूर्ववत केला जातो. एफडीएच्या माहितीनुसार तपासणीदरम्यान स्वच्छतेचा अभाव, कीडनियंत्रण (पेस्ट कंट्रोल) न करणे, अस्वच्छ परिसर, अन्नसुरक्षा निकषांचे उल्लंघन, आवश्यक नोंदी न ठेवणे किंवा इतर गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित परवानाधारकाविरुद्ध प्रथम परवाना निलंबनाची कारवाई केली जाते..Tukaram Mundhe: मंत्रालयातील 'स्वच्छ' कॅन्टीनचा दावा खोटा, एफडीएच्या अहवालाबाबत उच्च न्यायालयाचे आश्चर्य.त्यानंतर संबंधित व्यावसायिकाला त्रुटी दूर करण्यासाठी साधारण १५ दिवसांची मुदत दिली जाते. या कालावधीत आवश्यक दुरुस्ती, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, नागरी कामे किंवा इतर सुधारणा पूर्ण करून त्याचा अनुपालन अहवाल एफडीएकडे सादर करावा लागतो. त्यानंतर, परवानाधारक एफडीए आयुक्तांकडे अपील दाखल करू शकतो, अपीलनंतर अधिकाऱ्यांकडून सुनावणी घेतली जाते. केवळ कागदपत्रांच्या आधारे निर्णय न घेता एफडीएचे अधिकारी संबंधित आस्थापनाला प्रत्यक्ष भेट देऊन सुधारणा झाल्याची पडताळणी करतात..परवाना निलंबित झाल्यानंतर संबंधित आस्थापनेला त्रुटी दूर करण्यासाठी मुदत दिली जाते. आवश्यक सुधारणा केल्यानंतर अन्न सुरक्षा अधिकारी पुन्हा प्रत्यक्ष तपासणी करतात. त्याचा अहवाल माझ्याकडे आल्यानंतरच परवाना पूर्ववत करायचा की पुढील कारवाई करायची, याबाबत निर्णय घेतला जातो.- तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन.Mumbai Local Megablock: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल! तिन्ही मार्गावर मेगाब्लॉक, अनेक लोकल रद्द; कसं आहे रेल्वेचं वेळापत्रक?.चौकशीपूर्वी उघडपणे बदनामी करणे चूक !अन्न सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन्सने नव्याने सुरू केलेल्या प्रयत्नांचे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि इंडियन हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन यांनी स्वागत केले आहे. त्याच वेळी या संघटनांनी अलीकडील कारवाईच्या काही पद्धतींबद्दल नाराजी व्यक्त करीत एफडीएकडून चौकशीपूर्वी उघडपणे बदनामी करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे..फूड सेफ्टी अँड स्टैंडर्ड्सच्या नियमानुसार, कोणतीही कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी अन्न व्यावसायिकांना नमूद केलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी सामान्यतः वेळ आणि संधी दिली जाते. ही तपासणी अशीच सल्लागार आणि सुधारणात्मक स्वरूपाची असावी, जेणेकरून व्यवसायांना आवश्यक त्या सुधारणा करणे शक्य होईल, अशी विनंती या संघटनांनी केली आहे..Thane News: ठाण्यात नवं प्राणिसंग्रहालय उभारणार, १० कोटी रुपयांची तरतूद, राज्य सरकारचा निर्णय; कसा असेल प्रकल्प? .तसेच कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यवसायाला सार्वजनिकरीत्या दोषी म्हणून दाखवले जाऊ नये किंवा त्यांची नावे जाहीर केली जाऊ नयेत, असेही संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रातील अनेक व्यवसाय हे अनेक दशकांच्या सततच्या गुंतवणुकीतून, नियमांच्या पालनातून आणि ग्राहकांच्या विश्वासावर उभे राहिले आहेत. त्रुटींची दुरुस्ती करण्याची संधी देण्यापूर्वी किंवा अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी प्राथमिक तपासणीचे अहवाल सार्वजनिक केल्याने व्यवसायाची प्रतिमा मलिन होते, रोजगारावर परिणाम होतो, असेही त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.