FDA Action: मुंबईतील ११० वर्ष जुन्या पारसी डेअरीनंतर आणखी एका प्रसिद्ध डेअरीवर 'एफडीए'चा छापा, लाखो रुपयांचे दूध नष्ट

मुंबई : गोवंडी येथील सूफी डेअरीवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) मोठी कारवाई करत तब्बल १,६८३ लिटर दूध नष्ट केले. साठवणुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली. नष्ट करण्यात आलेल्या दुधाची किंमत सुमारे १.०८ लाख रुपये असल्याचे 'एफडीए'ने सांगितले..अन्न व औषध प्रशासनाने १६ ते २० जुलैदरम्यान राज्यभर राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत दूध व दुग्धजन्य पदार्थांवर विशेष भर दिला होता. या मोहिमेदरम्यान राज्यभरातून एकूण १,७३१ लिटर दूध आणि ८९६ किलो दुग्धजन्य पदार्थ जप्त करण्यात आले. त्यापैकी सर्वाधिक मोठी कारवाई गोवंडी येथील सूफी डेअरीवर झाली..Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी.दुसरीकडे याच मोहिमेत प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला आणि सुगंधित तंबाखूविरोधातही धडक कारवाई करण्यात आली. राज्यभर ३७ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, ४९ जणांना अटक करून एक कोटी ८० लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला..राज्यात ५३ छापेएफडीएने पाच दिवसांत राज्यातील विविध भागांत ५३ छापे टाकले तसेच १०३ हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि धाब्यांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी ३४ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर गंभीर त्रुटी आढळल्याने १६ आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. पुणे, सातारा, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर आणि जळगाव येथे स्वच्छता व अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले..Bharat Taxi: प्रवाशांना माफक दरात टॅक्सी सेवा मिळणार, भारत टॅक्सी सेवा सुरु; जाणून घ्या काय आहे खास .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.