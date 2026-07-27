Mumbai News: मुंबईतील बेकरींवर एफडीएचा मोठा छापा; ६ परवाने निलंबित, ४ दुकाने बंद करण्याचे आदेश

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत हॉटेल, रेस्टॉरंट, धाबे आणि बेकरी आस्थापनांवर कारवाई केली. या मोहिमेत राज्यातील ६१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३४ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावल्या, तर सहा अन्न व्यवसायांचे परवाने तत्काळ निलंबित केले. चार आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.मुंबईत ३४ बेकरी आस्थापनांची तपासणी केली. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्याने ब्रिस्टल बेकरी (माहीम), अनमोल बेकरी अँड स्टोअर्स (अंधेरी पूर्व), न्यू महाराष्ट्र बेकरी अँड स्टोअर (चेंबूर), साबा बेकरी अँड स्टोअर्स (गोरेगाव पूर्व) आणि उन्नती बेकरी (दहिसर पश्चिम) यांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. .तसेच बेंगळुरू अय्यंगार बेकरी (काळाचौकी), गोल्डन बेकरी (घाटकोपर), मिर्झा अँड सन्स बेकरी (विक्रोळी) आणि बिग बाईट बेकरी (कांदिवली) यांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.\rयाशिवाय अमरावती, नवी मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर येथे निकृष्ट, बिनलेबल व नियमबाह्य अन्नसाठ्यावर कारवाई करत ४.०५ लाख किमतीचा ७,१७६ किलोहून अधिक अन्नसाठा जप्त करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.