मुंबई

Mumbai News: मुंबईतील बेकरींवर एफडीएचा मोठा छापा; ६ परवाने निलंबित, ४ दुकाने बंद करण्याचे आदेश

FDA Suspends Six Mumbai Bakery Licenses in Food Safety Drive: अन्न व औषध प्रशासनाच्या विशेष मोहिमेत मुंबईतील अनेक बेकरींवर कारवाई करण्यात आली. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ६ परवाने निलंबित, ४ दुकाने बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
FDA Food Safety Inspection Targets Mumbai Bakeries Six Licenses Suspended Four Shops Face Closure Orders

FDA Food Safety Inspection Targets Mumbai Bakeries Six Licenses Suspended Four Shops Face Closure Orders

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत हॉटेल, रेस्टॉरंट, धाबे आणि बेकरी आस्थापनांवर कारवाई केली. या मोहिमेत राज्यातील ६१ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी ३४ आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावल्या, तर सहा अन्न व्यवसायांचे परवाने तत्काळ निलंबित केले. चार आस्थापनांना व्यवसाय बंद करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

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