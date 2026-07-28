मुंबई

Mumbai: अय्यंगार बेकरीवर FDAची धाड! केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोन मुलींसह नगरसेविका आजारी

Badlapur Iyengar Bakery Viral Video: अय्यंगार बेकरीमधील केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी एफडीएने बेकरीवर छापा टाकून कारवाई करण्यास सुरूवात केली आहे.
Badlapur Iyengar Bakery

Badlapur Iyengar Bakery

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बदलापूर : बदलापूर पश्चिमेतील बेलवली परिसरातील अय्यंगार बेकरीतून खरेदी करण्यात आलेल्या रवा केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा दावा नगरसेविका हर्षाली गायकवाड यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी बदलापूर पूर्वेतील एका बेकरीत खारी ठेवलेल्या ट्रेमध्ये उंदीर फिरत असल्याचा कथित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

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