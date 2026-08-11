१० मिनिटात वस्तू हातात पोहोचवणाऱ्या Blinkitला FDAचा दणका, छापा टाकताच गोदामातलं दृश्य पाहून अधिकारी चक्रावले

मुंबई : ऑनलाइन किराणा सामान वितरण करणाऱ्या 'ब्लिंक ईट'शी संबंधित अन्नसाठवण केंद्रात अन्नसुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन आढळून आले आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेल्या तपासणीत गोदामात मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता, झुरळांचा प्रादुर्भाव, खाद्यपदार्थांची अयोग्य साठवणूक तसेच मुदतबाह्य आणि खराब खाद्यपदार्थ आढळून आले. या गंभीर त्रुटींची दखल घेत 'एफडीए'ने ब्लिंक कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा अन्न परवाना तत्काळ निलंबित केला आहे..मालाड पश्चिम येथील रामचंद्र लेन परिसरातील संबंधित आस्थापनाची ७ ऑगस्ट रोजी तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान फळे आणि भाज्यांच्या साठवणूक विभागात मोठ्या संख्येने झुरळे आढळून आली. खाद्यपदार्थ ठेवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या रॅकला गंज लागलेला होता. काही खाद्यपदार्थ थेट जमिनीवर ठेवण्यात आल्याचेही तपासणीत समोर आले..Mumbai Local Train: मुलुंड स्टेशनमध्ये ट्रेनवर काहीतरी पडले; आग लागली.. धुरांचे लोट अन् मध्य रेल्वेची वाहतुक विस्कळीत Video .गोदामातील शीतगृहाची स्वच्छताही समाधानकारक नसल्याचे अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्याचबरोबर मुदत संपलेले, खराब झालेले तसेच पॅकेजिंगमध्ये छेडछाड झाल्याचे दिसून येणारे खाद्यपदार्थ साठवून ठेवण्यात आले होते. खाद्यपदार्थांची साठवणूक आणि वितरण करताना आधी आलेला माल आधी वापरणे किंवा आधी मुदत संपणारा माल आधी वितरित करणे, या पद्धतींचे पालन केले जात नसल्याचेही आढळून आले. याशिवाय, कचरा व्यवस्थापन, कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेसंबंधीच्या उपाययोजना पुरेशा नसल्याचेही तपासणीत स्पष्ट झाले..TMT Bus: दोन किलोमीटरसाठी १० रुपये तर..., ठाणेकरांवर महागाईचं संकट; टीएमटी बसच्या तिकीट दरात वाढ .अॅमेझॉन रिटेलवरही यापूर्वी कारवाईदरम्यान, यापूर्वी अॅमेझॉन रिटेल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडवरही अन्न परवान्याबाबत कारवाई करण्यात आली होती. कंपनीने परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते; मात्र न्यायालयाने परवाना रद्द करण्याचा आदेश कायम ठेवला आहे. या प्रकरणात नियमानुसार पुढील कार्यवाही सुरू आहे..सव्वा कोटींचे खाद्यपदार्थ जप्तअन्न व औषध प्रशासनाने एफडीए राज्यभरात राबविलेल्या विशेष तपासणी मोहिमेत संशयित व नियमबाह्य खाद्यपदार्थांविरोधात धडक कारवाई केली. विविध जिल्ह्यांतून मोठ्या प्रमाणात खाद्यपदार्थ जप्त करण्यात आले असून, बीडमध्ये तब्बल एक कोटी १४ लाख ५० हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या तपासणी मोहिमेत नागपूर, पालघर आणि नांदगाव परिसरात कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.