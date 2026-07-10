FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा दणका! एफडीएचे राज्यभर छापे; ५५ लाखांचा अन्नसाठा जप्त, १० जणांना अटक

मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) राज्यभर राबविलेल्या मोहिमेत दूध भेसळ, प्रतिबंधित अन्नपदार्थ आणि गुटखाविक्रीविरोधात मोठी कारवाई केली. यात लाखो रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. १० ठिकाणी छापा टाकून चार गुन्ह्यांत १० जणांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईत ५५.८८ लाख रुपयांचा अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे..दहिसर येथे दूध टेम्परिंगविरोधातील कारवाईत भेसळयुक्त दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले. एका नामांकित कंपनीच्या दूध पिशव्या फोडून पाणी मिसळले जात होते. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री येथे 'गोवर्धन' आणि 'म्लेकपोल' या ब्रँडच्या व्हे प्रिमिएट पावडरचा वापर करून भेसळयुक्त दूध तयार केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या कारवाईत भेसळयुक्त दूध व पावडर जप्त करण्यात आली. .Mumbai Assembly: अतिवृष्टीच्या चर्चेत विधानसभेत खडाजंगी; भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे आणि अतुल भातखळकर आमनेसामने.तसेच दोन डेअरींचे परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले. कोल्हापूर जिल्ह्यात शहापूर परिसरात एफडीए आणि पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत विक्रीसाठी साठवून ठेवलेला सुमारे ५.२० लाख रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे..दहिसरमधून एकास अटकगुन्हे शाखेने दहिसर पूर्वेकडील राजेश कम्पाउंड, दुबे चाळीत छापा घालून दूध भेसळ करणाऱ्या आरोपीस अटक केली. लिंगाय्या घनता असे या आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी त्याच्या घरातून ४० हजार रुपयांचे साहित्य जप्त केले. त्यात नामांकित कंपन्यांचे ७० लिटर दूध, दूध पिशव्या आणि अन्य साहित्यांचा समावेश आहे. आरोपी पिशव्यांतील दूध काढून त्यात अस्वच्छ पाणी मिसळताना, भेसळयुक्त दूध पिशवी मेणबत्तीच्या साहाय्याने सील करताना आढळला, असे सांगण्यात आले..Mumbai Pune Railway : मुंबई-पुणे रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! मुसळधार पावसामुळे एक्स्प्रेस रद्द, कोणत्या आणि कधीपर्यंत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.