मुंबई : तुकाराम मुंढे यांच्या राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने केंद्रीय अन्न सुरक्षाविषयक नियम आणि आदेशांवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये निर्माण झालेल्या वादाप्रकरणी दाखल केलेली याचिका शनिवारी (ता. २१) मागे घेतली. 'एफएसएसएआय'ने न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याबाबत संपर्क साधल्यानंतर ही याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. .केंद्र सरकारच्या अन्नविषयक नियम व आदेशांच्या घटनात्मक वैधतेला राज्याच्या एफडीएने आव्हान दिले होते. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) घटनाबाह्य पद्धतीने एक समांतर अंमलबजावणी व्यवस्था निर्माण केली असून, ती राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत असल्याचा दावाही केला..Mumbai Railway Station : भोजपुरी गाण्यांचा गजर; महाराष्ट्रगीतांना रेल्वेचा ठेंगा! हुतात्मा दिनी महाराष्ट्रगीतांच्या मागणीला केराची टोपली; राज्यगीताच्या प्रोटोकॉलचे कारण पुढे.मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठापुढे राज्य सरकारची याचिका शनिवारी (ता. २१) सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी ही याचिका मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे नोंदवून याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. केंद्राने १२ मे २०२३ रोजी प्राधिकरणाने एक आदेश काढून राज्य अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना अशा व्यवसायांची तपासणी करण्यापासून रोखले..अन्न व्यवसायांना पद्धतशीर केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात आणता येईल, अशा पद्धतीने अन्न सुरक्षा अंमलबजावणी व्यवस्था हे ऑनलाइन पोर्टल कार्यान्वित केल्याचा आरोपही राज्य सरकराने याचिकेतून केला होता. याचिकेत १० मार्च आणि १३ मार्चच्या अधिसूचनांनाही आव्हान देताना अधिसूचनांद्वारे अन्न व्यवसायांच्या परवान्यासाठी उलाढालीच्या मर्यादत बदल कोणतीही पूर्वसूचना किंवा जनतेकडून हरकती न मागवता लागू केल्याचे म्हटले होते..Crime News: नराधमाचं ४ वर्षीय पोटच्या लेकीसोबत धक्कादायक कृत्य, शिक्षक बापाला अटक; घटनेनं खळबळ.राज्य सरकारच्या मागण्याराज्य सरकारने केंद्राने केलेले घटनाबाह्य नियमन रद्द करावे, राज्य अधिकाऱ्यांना केंद्रीय परवानाधारक घटकांची तपासणी करण्यापासून रोखणारा मे २०२३चा आदेश स्थगित करावा आणि एफएसएसएआयला सर्व परवाने पुन्हा संबंधित राज्यांच्या नियुक्त अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करावे, अशा प्रमुख मागण्या केल्या होत्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.