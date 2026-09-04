मुंबई

Bhiwandi: पालिकेच्या महासभेत गंभीर चर्चा, पण महिला नगरसेविका ‘Candy Crush’ खेळण्यात व्यस्त; प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

Female Corporator Playing Game In Meeting: पालिकेच्या महासभेत महिला नगरसेविका ‘Candy Crush’ खेळत असल्याचा प्रकार समोर आले आहे.
Corporator Playing Mobile Game In Municipal meeting

Corporator Playing Mobile Game In Municipal meeting

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भिवंडी : भिवंडी महापालिकेच्या महासभेत शहरातील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना एक बुरखाधारी महिला नगरसेविका मोबाईलवर 'केंडी क्रश' गेम खेळताना कॅमेऱ्यात कैद झाल्या. हा प्रकार गुरुवारी (ता. ३) समोर आला.

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