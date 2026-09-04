Bhiwandi: पालिकेच्या महासभेत गंभीर चर्चा, पण महिला नगरसेविका ‘Candy Crush’ खेळण्यात व्यस्त; प्रकार कॅमेऱ्यात कैद

भिवंडी : भिवंडी महापालिकेच्या महासभेत शहरातील गंभीर प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना एक बुरखाधारी महिला नगरसेविका मोबाईलवर 'केंडी क्रश' गेम खेळताना कॅमेऱ्यात कैद झाल्या. हा प्रकार गुरुवारी (ता. ३) समोर आला..महापालिकेच्या सभागृहात गुरुवारी दुपारी महासभा सुरू होती. शहराचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासह कोहिनूर इमारत दुर्घटनेबाबत स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून चर्चा सुरू होती. या दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाल्याने पीडितांना मदत मिळवून देण्यासह शहरातील विविध मूलभूत प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा अपेक्षित होती. मात्र याच वेळी एक बुरखाधारी महिला नगरसेविका मोबाईलवर 'कैंडी क्रश' गेम खेळत असल्याचे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद झाले..Mumbai News: ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रिकामा करण्याचे निर्देश.संबंधित नगरसेविकेने बुरखा परिधान केला असल्याने त्या नेमक्या कोण आहेत, हे स्पष्ट झालेले नाही. कोणार्क विकास आघाडीचे गटनेते तथा माजी महापौर विलास पाटील यांनी या प्रकाराबाबत नाराजी व्यक्त केली. कोहिनूर इमारत दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्त्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत पीडितांना कशी मदत देता येईल, यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे..विधी सचिवांचे अक्षम्य वर्तन, ताशेरे ओढत न्यायालयाची अवमान नोटीस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.