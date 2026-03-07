Mumbai News: कपडे फाटेपर्यंत मारेन…, महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत प्रवाशाचे अश्लील वर्तन; मुंबईत नेमकं काय घडलं? VIDEO VIRAL

मुंबई : मरीन ड्राईव्ह परिसरात महिला ट्रॅफिक पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. VVIP मूव्हमेंटदरम्यान ही घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मरीन ड्राईव्ह येथे NSCI परिसरात VVIP मूव्हमेंटदरम्यान महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत एका महिला प्रवासीने धक्कादायक वर्तन केल्याची माहिती घडली आहे. रस्त्यात उभी असलेली गाडी महिला ट्रॅफिक पोलिसांनी बाजूला घेण्यास सांगितल्यामुळे, कारमधील उतरलेल्या महिलेने महिला पोलिसांशी वाद घातला. यावेळी महिलेने महिला ट्रॅफिक पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ व धमकी दिली..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांची गैरसोय होणार, रेल्वेच्या तिन्ही मार्गांवर रविवारी मेगाब्लॉक; वाचा वेळापत्रक.नेमके काय घडले?मरीन ड्राईव्ह येथे सायंकाळी सुमारे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास VVIP मूव्हमेंटदरम्यान वाहतूक नियंत्रणासाठी महिला पोलिस तैनात करण्यात आले होते. यावेळी MH01 CD 8304 क्रमांकाची कार रस्त्यात उभी असल्याने पोलिसांनी वाहन बाजूला घेण्यास सांगितले. मात्र त्या रागात कारमधून उतरलेल्या महिलेने महिला ट्रॅफिक पोलिसांशी वाद घालत अश्लील शिवीगाळ केली. स्वतःला एका राजकीय नेत्याची नातेवाईक असल्याचे सांगत “तुझे कपडे फाटेपर्यंत मारेन… तुझ्या बापाला फोन करू का?” अशा शब्दांत महिलेने महिला ट्रॅफिक पोलिसांना धमकी दिली. तसेच अश्लील शिवीगाळ देखील केली..दरम्यान, या घटनेनंतर तक्रार देण्यासाठी महिला पोलिस मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात दाखल झाले. परंतु ''ये सब रोज होता है यहाँ,” असे पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितल्याचा आरोप महिला पोलिसांनी केला आहे. या घटनेमुळे महिला पोलिसांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्याचबरोबर संबंधित महिलेवर कारवाई होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Mumbai demolition incident: बापरे! मुंबईत मोठी दुर्घटना टळली, नाहीतर... स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण, काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.