मुंबई

Mumbai News: कपडे फाटेपर्यंत मारेन…, महिला ट्रॅफिक पोलिसांसोबत प्रवाशाचे अश्लील वर्तन; मुंबईत नेमकं काय घडलं? VIDEO VIRAL

Women Abused Traffic Police In Mumbai: मुंबईत धक्कादायक घटना घडली आहे. मरीन ड्राईव्ह येथे VVIP मूव्हमेंटदरम्यान महिला ट्रॅफिक पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ व धमकी दिल्याची घटना घडली आहे.
Women Abused Traffic Police

Women Abused Traffic Police

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मरीन ड्राईव्ह परिसरात महिला ट्रॅफिक पोलिसांना अश्लील शिवीगाळ आणि धमकी दिल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. VVIP मूव्हमेंटदरम्यान ही घटना घडली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
traffic Police
Marine Drive
(marine drive)

Related Stories

No stories found.