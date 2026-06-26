Mumbai: मळमळ होते सांगून टॅक्सी थांबवली; नंतर प्रसिद्ध व्यावसायिकाने सी-लिंकवरून उडी घेतली, कारण काय?

मुंबई : मुंबईच्या वरळी सी-लिंकवर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका ५१ वर्षीय व्यावसायिकाने टॅक्सी थांबवून समुद्रात उडी मारल्याची घटना समोर आली आहे. मृताची ओळख भावेश नवीनचंद्र माजेठिया, रा. ठाणे, अशी पटली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मळमळ होत असल्याचे कारण सांगून माजेठिया यांनी टॅक्सी चालकाला गाडी थांबवण्यास सांगितले होते. सी-लिंकवर गाडी थांबल्यानंतर थोड्याच वेळात त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते..या घटनेची माहिती तात्काळ मुंबई पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर समुद्राची परिस्थिती आव्हानात्मक असूनही त्यांचा शोध घेण्यासाठी बचाव पथके तैनात करण्यात आली. खराब हवामान आणि समुद्राच्या जोरदार प्रवाहामुळे बचावकार्यात अडचणी आल्या. अथक प्रयत्नांनंतर, मुंबई पोलिसांनी भावेश माजेठिया यांचा मृतदेह समुद्रातून बाहेर काढला. नंतर त्यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या घटनेमुळे प्रवाशांमध्ये आणि वरळी सी-लिंक परिसरातील लोकांमध्ये घबराट पसरली..Mumbai News: शेतकऱ्यांसाठी इंधन नियम सुलभ; आधार, सातबारावर मिळणार पेट्रोल-डिझेल.पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी आवश्यक ती कार्यवाही केली आणि प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू केला. वरळी पोलीस ठाण्यात अपघाती मृत्यूची नोंद (ADR) करण्यात आली असून, अधिकारी या घटनेशी संबंधित सर्व बाबींची तपासणी करत आहेत. प्राथमिक तपासात, आर्थिक अडचणींमुळे भावेश माजेठिया यांना हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले असावे, असा पोलिसांना संशय आहे. या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप निश्चित झालेले नाही..त्यांच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेल्या परिस्थितीचा उलगडा करण्यासाठी अधिकारी कुटुंबीयांची चौकशी करत असून उपलब्ध पुरावे गोळा करत आहेत. तपास सध्या सुरू असून, पोलीस चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अधिक तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे. या घटनेबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी यात इतर काही घटक सामील होते का, याचाही तपास अधिकारी करत आहेत..Bima Yojana: आशा सेविका, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! राज्य कर्मचारी विमा योजनेचा लाभ मिळणार; महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.या घटनेमुळे मुंबईच्या सी-लिंकवरून नोंदवल्या जाणाऱ्या आत्महत्यांच्या घटनांबाबत पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वीच, वांद्रे सी-लिंकवरून एका व्यक्तीने उडी मारल्याची आणखी एक घटना उघडकीस आली होती. अशा घटनांनंतर, प्रशासनाने या ठिकाणी सुरक्षा उपाययोजना सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दरम्यान, वरळी पोलीस भावेश माजेठिया यांच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करत असून, या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पुरावे आणि जबाबांची तपासणी केल्यानंतर पुढील माहिती देतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.