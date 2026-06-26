मुंबई

Mumbai: मळमळ होते सांगून टॅक्सी थांबवली; नंतर प्रसिद्ध व्यावसायिकाने सी-लिंकवरून उडी घेतली, कारण काय?

Worli Sea Link : वरळी सी-लिंकवरून ५१ वर्षीय व्यावसायिकाने उडी मारल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे.
Worli Sea Link suicide case

Worli Sea Link suicide case

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबईच्या वरळी सी-लिंकवर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. एका ५१ वर्षीय व्यावसायिकाने टॅक्सी थांबवून समुद्रात उडी मारल्याची घटना समोर आली आहे. मृताची ओळख भावेश नवीनचंद्र माजेठिया, रा. ठाणे, अशी पटली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मळमळ होत असल्याचे कारण सांगून माजेठिया यांनी टॅक्सी चालकाला गाडी थांबवण्यास सांगितले होते. सी-लिंकवर गाडी थांबल्यानंतर थोड्याच वेळात त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे सांगितले जाते.

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