Mumbai Local Fight: दे दणा दण... कॉलर पकडली, एकमेकांना ठोसे हाणले; मुंबईच्या लोकलमध्ये फ्री स्टाईल राडा Video Viral

मुंबई : मुंबई लोकलमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे नेहमीच मुंबईकरांची लाईफलाईन असणारी या लोकलमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. त्यामुळे या गर्दीत सातत्याने प्रवाशांमध्ये हाणामारीच्या, वाद होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशातच नुकतेच ठाणे-वाशी ट्रान्स हार्बर मार्गावरील एका लोकल ट्रेनमध्ये दोन प्रवाशांमध्ये जोरदार वाद झाल्याचे समोर आले आहे. .सोशल मीडियावर नुकतेच लोकल ट्रेनमधला एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. यामध्ये दोन तरुण प्रवाशांमध्ये फ्री स्टाईल हाणामारी झाल्याचे दिसून येत आहे. लोकलमधील सीटसाठी झालेला हा वाद ट्रेनमधील इतर प्रवाशांनी मध्यस्थी करून मिटवला. दरम्यान, या घटनेमुळे लोकल ट्रेनमधील गर्दी आणि तणावाबाबत पुन्हा प्रश्न उपस्थित होत आहेत..अमेरिकन नागरिकत्व मिळवणारा पहिला भारतीय कोण? वाचा 'या' कायदेशीर लढाईची कहाणी....नेमके प्रकरण काय?सकाळच्या सुमारास ठाणे स्टेशनहून वाशीच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये दोन प्रवाशांची हाणामारी झाली. सीटमुळे दोन्ही तरुणांनी एकमेकांची कॉलर पकडून हाणामारी केली. इतकेच नव्हे तर दोघांनी एकमेकांना बुक्क्यांचाही मारा केला. दोघांच्या या हाणामारीचा त्रास होत असला तरीही सुरुवातीला कोणीच मध्यस्थी करत नव्हते. मात्र हाणामारी तीव्र झाल्यानंतर इतर प्रवाशांनी पुढाकार घेत दोघांमधील वाद मिटवला..लोकलमधील वादाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावरील नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओला अनेक कमेंट्स केल्या आहेत. एका नेटकऱ्याने याला 'दैनंदिन समस्या' म्हटले आहे. दुसऱ्याने लोकल ट्रेनमधील वादाच्या अशा घटना नवीन नाहीत. दररोज लाखो प्रवासी लोकल ट्रेनमधून प्रवास करतात. त्यामुळे सीट, हवेशीर जागा आणि छोट्या-मोठ्या कारणांवरून वाद होतात, असे म्हटले आहे. यामुळे प्रवाशांना आता लोकलची कोंडी कधी सुटणार असा प्रश्न पडला आहे..Ro-Ro Ferryboat: फेरी बोटचे मोठे अपडेट! आता प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर होणार; सागरी महामंडळाचा निर्णय.