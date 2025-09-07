बँक ऑफ इंडिया शाखेला मोठी आग; घटनास्थळी खळबळ, कागदपत्रांची यादी जळाली

कर्जत : कर्जत शहरातील महावीर पेठ येथील बँक ऑफ इंडिया शाखेला रविवारी (ता. ७) सकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास अचानक आग लागली. या आगीत तीन कॉम्प्युटर, एक प्रिंटर, सर्व्हरचे साहित्य तसेच काही टेबल जळून खाक झाले आहेत. लॉकर रूममधील महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित राहिली असली तरी काही कागदपत्रांची यादी जळाल्याचे सांगण्यात आले. .आगीची माहिती मिळताच बँकेचे व्यवस्थापक गजेंद्र घाडगे व इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर तातडीने नगर परिषदेच्या अग्निशमन दलाला पाचारण करण्यात आले. वेळीच अग्निशमन दल आल्याने आग आटोक्यात आली..Mumbai Police Action: काळया काचा लावण्याचा मोह आवरेना, मुंबईकरांवर वाहतूक पोलिसांची कारवाई.बँक ऑफ इंडिया ही कर्जत शहरातील जुनी राष्ट्रीयकृत बँक असून २००३ साली विठ्ठलनगरमधून ती महावीर पेठेतील जैन मंदिराशेजारील पटेल यांच्या इमारतीत स्थलांतरित झाली होती. येत्या काही महिन्यांतच ही शाखा स्थानकाजवळील दुबे मेन्शनमध्ये हलविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. .याआधीही कर्जत शहरातील कपालेश्वर मंदिराजवळील रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखेला आग लागल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे शहरातील सर्व बँकांचे फायर ऑडिट नगरपालिकेकडून झाले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागरिकांकडून आता शहरातील सर्व बँकांचे फायर ऑडिट तातडीने करण्याची मागणी होत आहे..आग लागली कशी?दरम्यान, या आगीबाबत वेगवेगळ्या शंका उपस्थित होत आहेत. विम्याचा लाभ घेण्यासाठी किंवा इतर अनियमितता लपवण्यासाठी आग लावली गेली का, अशी चर्चाही होऊ लागली आहे. विशेष म्हणजे, बँकांचे इलेक्ट्रिक, कॉम्प्युटर आणि इतर तांत्रिक देखभाल कामकाज म्हणजेच सर्व्हिसेस या राज्य पातळीवर बाहेरील कंपन्यांकडे सोपवलेले असते. त्यामुळे स्थानिक स्तरावर त्वरित सेवा मिळत नाही आणि अनेकदा बँकिंग सेवा विस्कळित होते..जन्माला येताच बाळ का रडतं? जाणून घ्या खास कारण.याबाबत स्थानिक सर्व्हिस वापरून इलेक्ट्रिक, कॉम्प्युटर मेंटेनन्स स्थानिक पातळीवर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अशा उपकरणांमधून होणारा धोका वेळीच आटोक्यात आणता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.