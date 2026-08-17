Kandivali Fire: कांदिवलीत आगीची घटना, धुराने भरलेल्या व्यावसायिक इमारतीतून ११ जणांची सुटका; दोन तासानंतर आगीवर नियंत्रण

मुंबई : मुंबईत पहाटेच्या सुमारास कांदिवली येथे आगीची घटना घडली आहे. कांदिवली स्टेशन परिसरात अभिराई हॉटेलजवळ एका व्यावसायिक इमारतीत आग लागल्याची घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दल घटनास्थळी दाखल होत आग विझवण्याचे काम सुरु करण्यात आले. या आगीत अडकलेल्या ११ जणांना सुखरुपरित्या बाहेर काढून दोन तासाच्या प्रयत्नांनंतर आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवार (ता. १७ ऑगस्ट) रोजी पहाटे ४ वाजून १४ मिनिटांच्या सुमारास मुंबईतील कांदिवली (पश्चिम) येथील अभिराई हॉटेलजवळील एका व्यावसायिक इमारतीत आग लागली. आग लागल्याची माहिती मिळताच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'मुंबई अग्निशमन दला'चे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. अग्निशमन दलाने ही आग 'लेव्हल-१' श्रेणीतील नोंदवून तातडीने बचावकार्य सुरु केले..Mumbai Goa Highway Toll : ओसरगाव टोलनाका आजपासून सुरू; मासिक 350 रुपयांचा पास की 50 टक्के सूट? जाणून घ्या वाहननिहाय टोलचे संपूर्ण दर.मुंबई अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार, फळांच्या स्टॉलमधील विद्युत वायरिंग, विद्युत उपकरणे, लाकडी फर्निचर, ताडपत्री, बांबू आणि प्लास्टिकच्या वस्तूंना आग लागली होती. तसेच नजीकच्या तिरुपती बँक्वेट इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरील कपडे, लाकडी फर्निचर आणि फॉल्स सिलिंगलाही आगीचा फटका बसला. त्याचबरोबर इमारतीच्या बाहेरील बाजूस असलेल्या अॅल्युमिनियम आणि प्लास्टिकच्या सजावटीच्या शीटलाही आग लागल्याची माहिती दिली..११ जणांची सुटकादरम्यान, कांदिवलीत व्यावसायिक इमारतीत लागलेल्या आगीत दुसऱ्या मजल्यावरील लॉजिंग हाऊसमध्ये अडकलेल्या ११ जणांना अग्निशमन दलाच्या जवानांनी सुरक्षितपणे बाहेर काढले. सुदैवाने या घटनेत कसलीही जीवितहानी झाल्याची माहिती नसून या आगीचे कारण अद्याप समोर आलेले नाही..Mumbai Navy Sailor Family Death: नौदलाच्या खलाशासह पत्नी अन् २ मुलांचे मृतदेह आढळले घरात, २ महिन्यांच्या चिमुकल्याचा समावेश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.