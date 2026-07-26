मुंबई

Police Station Fire : भायखळा पोलिस ठाण्यात अचानक आग; ऐतिहासिक इमारतीच्या पहिल्या मजल्याला आग

भायखळा पूर्व येथील ब्रिटिशकालीन पोलिस ठाण्याच्या पहिल्या मजल्यावरील प्रशासकीय आणि जनसंपर्क कार्यालयात रविवारी रात्री अचानक आग लागली. अग्निशमन दलाने तातडीने कारवाई करून आग आटोक्यात आणली असून या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
Fire breaks out at historic Byculla Police Station first floor administrative office short circuit suspected Mumbai

Fire breaks out at historic Byculla Police Station first floor administrative office short circuit suspected Mumbai

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भायखळा : भायखळा पूर्व येथील हंसराज मार्ग स्थित ब्रिटिशकालीन भायखळा पोलिस ठाण्याच्या इमारतीला रविवारी (ता. २६) रात्री ८.३०च्या सुमारास अचानक आग लागली. पोलिस ठाण्याच्या पहिल्या मजल्यावरील प्रशासकीय आणि जनसंपर्क कार्यालयाला ही आग लागली. पोलिस ठाण्याचे स्लॅब, जिने आदी बहुतांश बांधकाम लाकडी असल्याने आग पसरल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Loading content, please wait...
police
fire
Mumbai
Fire Accident
Police Station
fire case
Fire and Safety Association