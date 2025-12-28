मुंबई

Mumbai News: ९०७ हॉटेल, पब, बार, क्लबची झाडाझडती; अग्निशमन दलाकडून आस्थापनांवर कारवाईचा बडगा

Special Fire Safety Campaign: मुंबई अग्निशमन दलाने विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम हाती घेतली आहे. या अंतर्गत थर्टी-फर्स्टच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी ९०७ आस्थापनांची झाडाझडती घेतली आहे.
Mumbai Fire Bridge Special Fire Safety Campaign

Mumbai Fire Bridge Special Fire Safety Campaign

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : गोव्यात नाईट क्लबला लागलेल्या आगीत २५ जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेत मुंबई अग्निशमन दलाने थर्टी-फर्स्टच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणतीही दुर्घटना घडू नये, यासाठी ‘विशेष अग्निसुरक्षा मोहीम’ हाती घेतली आहे. या अंतर्गत अग्निशमन दलाने ९०७ हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब, बार, जिमखाने इत्यादींची झाडाझडती घेतली. यामध्ये १६ आस्थापनांना नोटीस बजावण्यात आल्या, तर ४१ आस्थापनांविरोधात कारवाई करण्यात आली.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
fire brigade
Restaurant
Bar
pubs
New Year Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com