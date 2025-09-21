Palghar Fire News: पालघरमध्ये अग्नितांडव! सफाळे बाजारपेठेत भडकली आग, ६ दुकानं जळून खाक

सुमित पाटीलबोईसर : पालघर जिल्ह्यातील सफाळे बाजारपेठेत भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत सहा दुकाने जळून खाक झाले असून सुदैवाने जीवितहानी टळल्याचे समोर आले आहे. तसेच शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असल्याची माहिती मिळाली आहे. .रविवार (ता. २१) रोजी पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. प्राथमिक माहितीनुसार, एका दुकानातील फ्रीजमध्ये झालेल्या शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली. आगीत रेहान बेकरी शॉप, चिकन शॉप, केकवाला, सलून, डीवाइन डेअरी, तसेच डीवाइन मोबाईल झोन ही दुकाने पूर्णपणे जळून बेचिराख झाली आहेत..सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश कोण होत्या?.अचानक लागलेल्या आगीमुळे व्यापारी वर्गात मोठी धावपळ उडाली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र तोपर्यंत दुकाने जळून मोठे नुकसान झाले होते. या आगीत लाखो रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत असून सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी पोलीस, अग्निशमन यंत्रणा आणि संबंधित यंत्रणा दाखल झाल्या. तसेच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. मात्र अवघ्या काही क्षणात आगीने रौद्र रूप घेतल्यामुळे या भीषण आगीत दुकानांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परंतु सुदैवाने या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तसेच याप्रकरणी पोलीस पथकासह संबंधित यंत्रणेचा पुढील तपास सुरू आहे..Navi Mumbai Crime: 17 वर्षीय मुलीचा लग्नास नकार, व्यक्ती संतापला, रागात घरात घुसला अन्...; नको ते घडलं! .दरम्यान, या पूर्वीही सफाळे येथील बाजारपेठेत जयदीप इमारतीमध्ये रात्री 12.30 च्या सुमारास वधू कलेक्शन एम्पोरियमला भीषण आग लागली होती. तर आगीत चार दुकानं जळून खाक झाली होती. त्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.