Palghar Fire News: पालघरमध्ये अग्नितांडव! सफाळे बाजारपेठेत भडकली आग, ६ दुकानं जळून खाक

Fire Case: सफाळे येथे पहाटेच्या सुमारास भीषण आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये सहा दुकाने जळून खाक झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सुमित पाटील

बोईसर : पालघर जिल्ह्यातील सफाळे बाजारपेठेत भीषण आग लागल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत सहा दुकाने जळून खाक झाले असून सुदैवाने जीवितहानी टळल्याचे समोर आले आहे. तसेच शॉर्ट सर्किटमुळे ही आग लागली असल्याची माहिती मिळाली आहे.

