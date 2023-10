मुंबई : मुंबईतील कांदिवली इथल्या वीणा संतूर इमारतीला दुपारी साडेबाराच्या सुमारास भीषण आग लागली होती. या आगीत दोन जणांना होरपळून मृत्यू झाला आहे. आगीची माहिती कळताच अग्निशमनदलाच्या गाड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी युद्धपातळीवर आग नियंत्रणात आणली.

सध्या फायरकुलिंगचं काम इथं सुरु आहे. पण ही आग नेमकी कशामुळं लागली हे अद्याप समोर आलेलं नाही. (Fire broke out in Pavan Dham Veena Santur Building of Mahaveer Nagar in Kandivali West Mumbai)

दोन मजल्यांना आग

सुत्रांच्या माहितीनुसार, मुंबईतील कांदिवली पश्चिमेकडील महावीर नगर येथील वीणा संतूर इमारतीला दुपारी १२.२७ वाजता ही आग लागली. सचिन तेंडुलकर क्रिकेट अकॅडमीच्या बाजूला असलेल्या या इमारतीच्या ग्राऊंड आणि पहिला मजला अशा दोन मजल्यांवर ही आग भडकली. (Latest Marathi News)

दोन जणांचा होरपळून मृत्यू

सुरुवातीला या आगीत एक वृद्ध महिला आणि एक लहान मुलासह तीन जण गंभीर जखमी झाल्याची माहिती समोर आली होती. पण आता यात इतर दोन जणांचा होरपळून मृत्यू झाल्याची माहिती एबीपी माझानं दिली आहे. जखमींवर जवळच्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी गोरेगाव इथं देखील अशाच प्रकारे एका रहिवासी इमारतीत लागलेल्या आगीत अनेकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता.