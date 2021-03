1 एप्रिलपासून विजेचे नवीन दर लागू होणार; घरगुती ग्राहकांसाठी 'असे' असतील वीजदर

मुंबई, ता. 4 : राज्य वीज नियामक आयोगाने राज्यातील वीज वितरण करणाऱ्या कंपन्यांसाठी वीजदरात सरासरी 2 टक्क्यांची कपात केली आहे. मात्र टाटा पॉवर वीज वितरण कंपनीच्या विजेच्या दरात वाढ होणार आहे. 1 एप्रिलपासून राज्यात नवीन वीजदर लागू होणार आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यातील वीज ग्राहकांचे वीजदर जाहीर केले आहेत. 2020 - 21 ते 2024 - 25 या कालावधीत वीजदर आकारणीबाबतचा आदेश आयोगाने जाहीर केला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात भरमसाठ वीज बिल आल्याने ग्राहकांकडून वीजबिलात सवलत द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. आयोगाने महावितरणच्या घरगुती वीज ग्राहकांना 1 एप्रिल 2021 पासून वीजबिलात सरासरी 1 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महावितरणच्या घरगुती ग्राहकांना वीज वापरासाठी आता प्रत्येक युनिटमागे 7.58 रूपये मोजावे लागतील. महत्त्वाची बातमी : दुसऱ्या डोस घेतल्यानंतर लगेचच भिवंडीत नागरिकाचा मृत्यू, लसीनेच घेतलाय का सुखदेव यांचा बळी ? अदानी कंपनीच्या वीज ग्राहकांसाठी 0.3 टक्के इतकी वाढ लागू होणार आहे. त्यामुळे अदाणीच्या ग्राहकांना प्रत्येक युनिटसाठी 6.53 रूपये मोजावे लागणार आहेत. बेस्टच्या वीज ग्राहकांसाठी 0.1 टक्के दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे बेस्टच्या वीज ग्राहकांना युनिटमागे 6.42 रूपये मोजावे लागतील. टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांसाठी यंदाच्या 1 एप्रिलपासून वीज दरवाढी जाहीर झाली आहे. टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांना आता युनिटमागे 5.22 रूपये मोजावे लागतील. टाटा पॉवरच्या वीज ग्राहकांसाठी 4.3 टक्के दरवाढ आयोगाने मंजुर केली आहे. कंपनी 21-22 22-23 23-24 24-25 दरवाढ / कपात महावितरण 7.58 7.52 7.43 7.40 1 टक्के (कपात) अदानी 6.53 6.56 6.51 6.51 0.3 (वाढ) बेस्ट 6.42 6.44 6.47 6.49 0.1 टक्के (वाढ) टाटा 5.22 5.25 5.28 5.36 4.3 टक्के (वाढ) from first april new electricity tariffs will be implemented in maharashtra check tariff cards

