मुंबई

Mumbai Metro 4: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज! दिवाळीनंतर मुंबईत दाखल होणार; कसा असेल प्रवास? पाहा वैशिष्ट्ये

Mumbai First Automated Metro: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज झाली असून दिवाळीनंतर मुंबईत होणार दाखल असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Mumbai First Automated Metro

Mumbai First Automated Metro

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : 'एमएमआरडीए'कडून गायमुख-वडाळा भक्ती पार्कदरम्यान तब्बल ३५ किलोमीटर लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात असून, या मार्गिकसाठी एमएमआरडीए एल अँड टी या कंपनीकडून मेट्रो ट्रेन घेत आहे. त्यानुसार श्रीसिटी (आंध्र प्रदेश) 'अलस्टोम' या कंपनीच्या आंध्र प्रदेशामधील प्रकल्पात सहा डब्यांची अत्याधुनिक स्वयंचलित मेट्रो ट्रेन तयार झाली आहे. ती दिवाळीनंतर मुंबईसाठी रवाना केली जाणार असून, डिसेंबरमध्ये पोहोचणार आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिका टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याच्या 'एमएमआरडीए'च्या प्रयत्नाला वेग येणार आहे.

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MMRDA Metro projects
Mumbai MMRDA projects