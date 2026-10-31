Mumbai Metro 4: स्वयंचलित पहिली मेट्रो सज्ज! दिवाळीनंतर मुंबईत दाखल होणार; कसा असेल प्रवास? पाहा वैशिष्ट्ये

मुंबई : 'एमएमआरडीए'कडून गायमुख-वडाळा भक्ती पार्कदरम्यान तब्बल ३५ किलोमीटर लांबीची मेट्रो मार्गिका उभारली जात असून, या मार्गिकसाठी एमएमआरडीए एल अँड टी या कंपनीकडून मेट्रो ट्रेन घेत आहे. त्यानुसार श्रीसिटी (आंध्र प्रदेश) 'अलस्टोम' या कंपनीच्या आंध्र प्रदेशामधील प्रकल्पात सहा डब्यांची अत्याधुनिक स्वयंचलित मेट्रो ट्रेन तयार झाली आहे. ती दिवाळीनंतर मुंबईसाठी रवाना केली जाणार असून, डिसेंबरमध्ये पोहोचणार आहे. त्यामुळे मेट्रो मार्गिका टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्याच्या 'एमएमआरडीए'च्या प्रयत्नाला वेग येणार आहे..मुंबईच्या पूर्व उपनगराबरोबरच ठाण्यातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी एमएमआरडीए मेट्रो-४ आणि ४ अ मार्गिका उभारत आहे. ३२ स्थानके असलेली ही मार्गिका चार टप्प्यांत सुरू केली जात असून, टप्पा १ गायमुख-कॅडबरी जंक्शन आणि टप्पा २ कॅडबरी जंक्शन- मुलुंड फायर स्टेशन या दोन टप्प्यांचे ९५ टक्के सिव्हिल काम पूर्ण झाले आहे..Mumbai News: समुद्रात उभे राहणार नौकांचे शहर! मुंबईच्या पर्यटनाला नवी ओळख मिळणार; कसा असेल ९२२ कोटींचा प्रकल्प? .दरम्यान, या मेट्रो मार्गिकेसाठी ३९ मेट्रो ट्रेन पुरवण्याचे काम एमएमआरडीएने एल अँड टीला दिले आहे. त्यानुसार एल अँड टी अलस्टोमच्या आंध्र प्रदेशमधील श्रीसीटी येथील प्रकल्पात मेट्रो ट्रेनची बांधणी करत असून, त्यापैकी पहिली सहा डब्याची ट्रेन तयार झाली असल्याचे एल अँड टीचे महाव्यवस्थापक आशिष गुप्ता यांनी स्पष्ट करतानाच सदरची मेट्रो डिसेंबरमध्ये मुंबईत पोहोचणार असल्याचे स्पष्ट केले..ऑगस्ट २०२७ पर्यंत २० ट्रेन येणारमेट्रो ४ साठी मेट्रो ट्रेन बनवण्याचे काम अलस्टोमच्या श्रीसिटी प्रकल्पात तयार करण्याचे काम जोरात सूरु असून पहिली ट्रेन लवकरच रवाना केली जाणार आहे. तर ऑगस्ट २०२७ पर्यंत २० मेट्रो ट्रेन तयार करून एमएमआरडीएला सुपूर्द केल्या जातील असे अलस्टोमचे एमडी चंपक पांडा यांनी सांगितले..Mumbai News: पुनर्रोपणासाठी मुंबईत जागा आहे कुठे? पर्यावरणप्रेमींचा सवाल; पाच महिन्यांत ७,६३३ झाडे हटवण्यास परवानगी.अशी आहेत वैशिष्ट्येएका ट्रेनमध्ये सहा डबे असणार३१६ प्रवाशांना बसण्याची व्यवस्था तर २२८० प्रवाशांना प्रवास करता येईलएका डब्याची लांबी २२ मीटर, रुंदी ३.२२ मीटरसायकल उभा करण्यासाठी प्रत्येक डब्यात एक स्टॅण्डदिव्यांगासाठी स्वतंत्र व्यवस्थामोबाईल चार्जिंगसाठी प्रत्येक डब्यात २० युएसबी चार्जिंग पॉईंटप्रवाशांच्या गर्दीचा विचार करून डब्यांमधील डिस्प्लेची संख्या वाढवली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.