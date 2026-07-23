मुंबई

Farmer Loan Waiver: पहिल्या यादीत ५३३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी; सहकारमंत्र्यांची माहिती, प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीअभावी विलंब

Income Tax verification delays farm loan waiver: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत पहिल्या टप्प्यात फक्त ५३३ शेतकऱ्यांना दिलासा; प्राप्तिकर विभागाकडून माहिती उशिरा मिळाल्याने यादी जाहीर करण्यात झाला विलंब
Maharashtra Unveils First Farm Loan Waiver List, 533 Farmers to Benefit

Maharashtra Unveils First Farm Loan Waiver List, 533 Farmers to Benefit

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई: बहुप्रतीक्षित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील (महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना) केवळ ५३३ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्या शेतकऱ्यांची आधारभूत माहिती वेळेत न मिळाल्यामुळे या यादीला विलंब लागला आहे.

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