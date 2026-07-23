Farmer Loan Waiver: पहिल्या यादीत ५३३ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी; सहकारमंत्र्यांची माहिती, प्राप्तिकर विभागाच्या माहितीअभावी विलंब

मुंबई: बहुप्रतीक्षित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील (महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना) केवळ ५३३ पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्या शेतकऱ्यांची आधारभूत माहिती वेळेत न मिळाल्यामुळे या यादीला विलंब लागला आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.या प्राथमिक लाभार्थ्यांच्या खात्यावर एकूण दोन कोटी ९९ लाख ३७ हजार ५४० रुपये वितरित केले जाणार आहेत, अशी माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री पाटील यांनी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर केली. या वेळी सहकार खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहसचिव संतोष पाटील उपस्थित होते. .बाबासाहेब पाटील म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा वाढदिवस आणि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून कर्जमुक्ती योजनेची ही प्राथमिक यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. ही योजना केवळ औपचारिकता किंवा कर्जमाफी नसून, राज्यातील बळीराजाला कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस आहे.’’ तसेच, महाराष्ट्राच्या इतिहासात यापूर्वी कधीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्जमुक्ती झाली नसल्याचा दावा त्यांनी केला..सरकारकडून कठोर छाननी‘लाडकी बहीण योजने’मध्ये करदात्या महिलांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याचा धडा घेत सरकारने कर्जमुक्ती योजनेत प्राप्तिकर भरणाऱ्या व्यक्ती, सरकारी कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधींना वगळण्यासाठी छाननी मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांची यादी मागविली असून, पहिल्या टप्प्यात जिल्हा बँकांकडे थकीत कर्ज असणाऱ्या ७ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यांची माहिती पाठवण्यात आली होती..ही पडताळणी झाली नसल्याने केवळ ५३३ शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येत आहे. पुढील यादीला अजिबात विलंब लागणार नाही. उर्वरित शेतकऱ्यांची प्राप्तिकर पडताळणी तत्काळ करावी, यासाठी प्राप्तिकर विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे, अशी माहिती प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यांनी यावेळी दिली..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.आधार प्रमाणीकरण आवश्यकपहिल्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’त जाऊन आधार प्रमाणीकरण आणि ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच कर्जमुक्तीची रक्कम थेट त्यांच्या कर्ज खात्यात जमा केली जाईल. प्राप्तिकर विभागाकडून उर्वरित माहिती मिळताच पुढील याद्या टप्प्याटप्प्याने प्रसिद्ध केल्या जातील, असेही यावेळी सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.