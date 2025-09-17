मुंबई

Trilingual policy: 'आज त्रिभाषा धोरणाच्या डॉ. जाधव समितीची पहिली बैठक'; समितीच्या एकूण कामकाजाचा मांडणार आराखडा

Trilingual Policy Implementation: समितीची ही पहिलीच बैठक असून यात समितीच्या एकूण कामकाजासोबत समिती आपला आराखडा स्पष्ट करणार असल्याचे विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव हे स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन यासाठीची आपली बाजू मांडणार असल्याचेही सांगण्यात येते.
सकाळ वृत्तसेवा
-संजीव भागवत

मुंबई: राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या डॉ. जाधव समितीची पहिली बैठक मुंबईत बुधवारी, १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

