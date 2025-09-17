Trilingual policy: 'आज त्रिभाषा धोरणाच्या डॉ. जाधव समितीची पहिली बैठक'; समितीच्या एकूण कामकाजाचा मांडणार आराखडा

-संजीव भागवतमुंबई: राज्यातील सरकारी, अनुदानित शाळांमध्ये त्रिभाषा धोरणाच्या अंलबजावणीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने स्थापन केलेल्या डॉ. जाधव समितीची पहिली बैठक मुंबईत बुधवारी, १७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू व अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली ३० जून रोजी शालेय शिक्षण विभागाने समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर दोन महिन्यानंतर समितीसाठी सुधारीत आदेश ५ सप्टेंबर रोजी काढून नवीन ७ सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, त्यानंतर या समितीची ही पहिलीच बैठक असून यात समितीच्या एकूण कामकाजासोबत समिती आपला आराखडा स्पष्ट करणार असल्याचे विभागातील उच्चस्तरीय अधिकारी सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव हे स्वत: पत्रकार परिषद घेऊन यासाठीची आपली बाजू मांडणार असल्याचेही सांगण्यात येते..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते पाचवीपर्यंत शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजीसह हिंदीचा विषयही अनिवार्य करण्याचा धोरणात्मक निर्णय १६ एप्रिल रोजी घेतला होता. त्या निर्णयाला राज्यातील काही मराठी भाषाप्रेमी आणि साहित्यिकांनी सुरूवातील हिंदीला आणि त्यानंतर त्रिभाषेलाही विरोध केला होता. या विरोधात राज्य शासनाच्या भाषा सल्लागार समितीनेही उडी घेत २२ एप्रिल रोजी त्रिभाषेच्या धोरणाला विरोध केला होता. .तर याच दरम्यान विविविध राजकीय संघटनांनीही यावर राजकारण करत हिंदीविरोधात उडी मारली होती. यातूनच मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिवसेना(ठाकरे)प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मनोमिलनाचा सरकारने हिंदी विषयाला माघार घेतल्याने त्याचा विजयी मेळावा ५ जुलै रोजी मुंबईत वरळी येथे पार पडला होता. त्यानंतर दोनच दिवसांनी ७ जून रोजी मुंबईत आझाद मैदानात मोठे आंदोलन झाले होते. यामुळे विभागाकडून २९ जून रोजी त्रिभाषा अणि हिंदीच्या सक्तीचे असे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केले होते..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.३० जून रोजी डॉ. समिती स्थापनत्रिभाषा धोरणावरील विरेाध आणि राज्यात तापलेले वातावरण लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने ३० जून रोजी पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यानंतरही राज्यात आंदोलन सुरू राहिल्याने विभागाकडून १४ जुलै रोजी त्रिभाषेला वगळून शालेय अभ्यासक्रमाचा सुधारीत शासन निर्णय जारी केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.