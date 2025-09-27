Bullet Train: देशाचं पहिलं बुलेट ट्रेन स्टेशन तयार! कधी धावणार गाडी? काय असतील सुविधा?

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद या देशातील पहिल्या हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पात सर्वात पहिले पूर्णत्वास आलेले स्थानक म्हणजे सूरत बुलेट ट्रेन स्थानक होय. आधुनिक बांधणी, प्रवासी केंद्रित सुविधा आणि हरित बांधकामामुळे हे स्थानक राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श ठरणार आहे..सुरत बुलेट ट्रेन स्थानकात आरामदायी प्रतीक्षालये, शौचालये, रोपवाटिका, रिटेल दुकाने, माहिती किओस्क, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली यांसारख्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. वयोवृद्ध, दिव्यांग व मुलांसह प्रवास करणाऱ्यांसाठी उद्वाहन व सरकते जिने बसवले गेले असून स्पष्ट दिशादर्शक फलकामुळे प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. .Balya Mama Mhatre: भिवंडीतील रस्त्यात भ्रष्टाचार, ठेकेदारावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करा; खासदार बाळ्या मामा यांची मागणी.सूरत महापालिका आणि सूरत शहरी विकास प्राधिकरणाच्या सहकार्याने आखण्यात आलेल्या मल्टी-मोडल इंटिग्रेशन योजनेतून प्रवाशांना मेट्रो, बस, टॅक्सी, ऑटो यामधून सहज प्रवास करता येईल. त्यामुळे वेळीच बचत वाचून प्रवास गतिमान आणि सुरक्षित होणार आहे..भारतीय ग्रीन बिल्डिंग कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उभारलेल्या या स्थानकामध्ये जलसंचयन, पाणी बचत करणारी यंत्रणा, पर्यावरणपूरक रंग, खुली जागा आणि नैसर्गिक प्रकाशासाठी स्कायलाइट्सचा समावेश आहे. हिरवाईने सजविलेलं लँडस्केपिंग प्रवाशांना ताजेतवाने वातावरण देणार आहे. सुरतच्या हिरे उद्योगाची ओळख जपणारे बाह्य आणि अंतर्गत आखणी या स्थानकाचे आणखी एक आकर्षण आहे. स्ट्रक्चरल काम पूर्ण झाले असून सध्या अंतर्गत सजावट अंतिम टप्प्यात आहे..सरत स्थानकाची मुख्य वैशिष्ट्य़ेउंची : २६.३ मीटरबांधकाम क्षेत्र : ५८,३५२ चौ. मीटरतीन स्तर : ग्राऊंड (पार्किंग, पिक-ड्रॉप, सुरक्षा तपासणी), कॉन्कोर्स (तिकीट काउंटर, प्रतीक्षा लाउंज, शौचालये, किओस्क) आणि प्लॅटफॉर्म स्तर..बुलेट ट्रेन स्टेशन कसे असेल?केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शनिवारी सुरतमधील बुलेट ट्रेन स्टेशनला भेट दिली. त्यांनी तेथील हाय-स्पीड रेल्वे टर्नआउटच्या बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. त्यांनी सुरतमधील सारोली येथील बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या कामाचीही पाहणी केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, बुलेट ट्रेन प्रकल्पांतर्गत उघडणारा पहिला विभाग सुरत ते बिलीमोरा असा असून हा ५० किलोमीटरचा विभाग आहे..Thane Water Scarcity: ठाण्यात वर्षभरापासून पाणीटंचाई, ठाकरे गटाचा आंदोलनाचा इशारा.सुरत स्टेशनवरील काम पूर्ण झाले आहे आणि फिनिशिंगचे काम सुरू आहे. ट्रॅक लिंकचे कामही प्रगतीपथावर आहे. तसेच सुरत ते बिलीमोरा विभाग २०२७ मध्ये सुरु करण्याचे नियोजन असून या प्रकल्पातील गाड्या सरासरी ३२० किमी/तास वेगाने आणि कमाल ३५० किमी/तास वेगाने धावतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.