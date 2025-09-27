मुंबई

Bullet Train: देशाचं पहिलं बुलेट ट्रेन स्टेशन तयार! कधी धावणार गाडी? काय असतील सुविधा?

Mumbai To Ahmedabad Bullet Train: मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पातील पहिले स्थानक तयार झाले आहे. या स्टेशनवर प्रवाशांना अनेक सोयी उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Update

Mumbai-Ahmedabad Bullet Train Update

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद या देशातील पहिल्या हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पात सर्वात पहिले पूर्णत्वास आलेले स्थानक म्हणजे सूरत बुलेट ट्रेन स्थानक होय. आधुनिक बांधणी, प्रवासी केंद्रित सुविधा आणि हरित बांधकामामुळे हे स्थानक राष्ट्रीय स्तरावर आदर्श ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
bullet train
Mumbai Ahmedabad Bullet Train Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com