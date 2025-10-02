Panvel News: पहाटेच्यावेळी डाव साधला, खिडकीचे ग्रील तोडले अन्...; पनवेलमध्ये बालगृहातून ५ मुलींचे पलायन

पनवेल : पनवेल येथील ‘स्वप्नालय’ मुलींच्या बालगृहातून १२ ते १७ वयोगटातील पाच मुलींनी गत रविवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास खिडकीचे ग्रील तोडून पलायन केल्याची घटना घडली. पनवेल शहर पोलिसांनी तातडीने शोधकार्य सुरू करीत मुंबई, उपनगर रेल्वे पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांशी समन्वय साधून चार मुलींना शोधून काढले. या बालगृहात मुलींना मनाप्रमाणे राहायला मिळत नसल्याने त्या पळून गेल्याचे त्यांनी सांगितले..यातील एक मुलगी उरण येथील चिरनेर येथे तिच्या गावी आजीकडे गेल्याचे समजले. दुसरी मुलगी वांद्रे येथे रेल्वे पोलिसांना सापडली. तिच्यासोबत कोण नसल्याने रेल्वे पोलिसांनी तिला डोंगरी येथील बालगृहात ठेवले आहे. तसेच तिसरी मुलगी सातारा जिल्ह्यातील तिच्या मूळ गावी आईकडे गेल्याचे पोलिसांना समजले. या मुलीलासुद्धा जवळच्या बालगृहात ठेवण्यात आले आहे..१०० रुपयांचे नाणे जारी, पण गांधी नव्हे तर...; नव्या चलनावर फोटो कुणाचा? .तर चौथी मुलगी तळोजा भागात सापडल्याची माहिती पनवेल शहर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नितीन ठाकरे यांनी दिली. सध्या बेपत्ता असलेल्या एका मुलीचा शोध घेण्यात येत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. सदर मुलींना बालगृहात बंदीस्त राहावे लागत होते, या पाचही मुली विविध गुन्ह्यांमधील पीडित किंवा पुनर्वसनासाठी बालगृहात होत्या..दरम्यान, पनवेल शहर पोलिसांच्या एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, "चार मुलींना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे आणि पाचव्या मुलीचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.दरम्यान बालगृहातील निर्बंधामुळे नाराज असल्याने आणि मुक्तपणे जगू इच्छित असल्याने त्या पळून गेल्या होत्या, असे मुलींनी कबूल केले आहे..जुने नोकिया फोन वारंवार पडूनही का तुटले नाहीत? जाणून घ्या सिक्रेट....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.