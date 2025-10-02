मुंबई

Panvel News: पहाटेच्यावेळी डाव साधला, खिडकीचे ग्रील तोडले अन्...; पनवेलमध्ये बालगृहातून ५ मुलींचे पलायन

Missing Case: पनवेल येथील मुलींच्या बालगृहातून पाच मुलींनी पलायन केल्याची घटना घडली. यातील पनवेल शहर पोलिसांनी शोधकार्य सुरू करत चार मुलींना शोधून काढले.
पनवेल : पनवेल येथील ‘स्वप्नालय’ मुलींच्या बालगृहातून १२ ते १७ वयोगटातील पाच मुलींनी गत रविवारी (ता. २८) पहाटेच्या सुमारास खिडकीचे ग्रील तोडून पलायन केल्याची घटना घडली. पनवेल शहर पोलिसांनी तातडीने शोधकार्य सुरू करीत मुंबई, उपनगर रेल्वे पोलीस आणि इतर तपास यंत्रणांशी समन्वय साधून चार मुलींना शोधून काढले. या बालगृहात मुलींना मनाप्रमाणे राहायला मिळत नसल्याने त्या पळून गेल्याचे त्यांनी सांगितले.

